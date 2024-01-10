إيران تستعين بروسيا لإنقاذ الحوثيين في جلسة مجلس الأمن اليوم.. هل تنجح؟

الأربعاء 10 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أدانت طهران ما وصفتها محاولات الولايات المتحدة إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يدين هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر.

جاء ذلك في اتصال هاتفي لوزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، في تحرك ايران على مايبدو لمحاولة حث روسيا على افشال القرار الامريكي عبر استخدام الفيتو بمجلس الأمن.

وزير الخارجية الإيراني قال إن التطورات في البحر الأحمر مرتبطة بالعدوان الإسرائيلي على غزة، وسلوك الولايات المتحدة والنظام الإسرائيلي تجاه فلسطين.

وأكد على أهمية الأمن البحري الدولي، لافتا إلى أن اقتراح مثل هذا القرار، يعد بمثابة أساس لمزيد من الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة والبحر الأحمر.

ومن المقرر أن يصوّت مجلس الأمن الدولي، اليوم الاربعاء، على مشروع قرار أمريكي يدين هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر، ولا يعرف حتى الان موقف روسيا من القرار.