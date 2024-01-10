أول قرار ضد الحوثيين يصوّت عليه مجلس الأمن اليوم.. على ماذا ينص؟

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يصوّت مجلس الأمن الدولي، اليوم الاربعاء، على مشروع قرار أمريكي يدين هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر.
ونقلت قناة الجزيرة أن مشروع القرار يطالب الحوثيين بالوقف الفوري لجميع الهجمات التي تعرقل التجارة العالمية.
كما يشير مشروع القرار إلى حق الدول الأعضاء في الدفاع عن سفنها من الهجمات، ويحث على ضبط النفس لتجنب المزيد من التصعيد في البحر الأحمر.
يأتي ذلك غداة تأكيد القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" بأن الحوثيين شنوا هجوما معقدا بطائرات مسيّرة وصواريخ مضادة للسفن باتجاه الممرات الملاحية الدولية.
وأوضحت القيادة الأمريكية أن قوات تابعة للولايات المتحدة وبريطانيا أسقطت 18 طائرة مسيّرة وصاروخين كروز مضادين للسفن وصاروخا باليستيا، أطلقها الحوثيون من المناطق الخاضعة لسيطرتهم، جنوب البحر الأحمر.
وأضافت أنه لم ترد تقارير عن وقوع أضرار مادية أو بشرية، مشيرة إلى أن هذا هو الهجوم السادس والعشرون، الذي يشنه الحوثيون على خطوط الشحن التجارية في البحر الأحمر منذ 19 نوفمبر الماضي.
ولفتت إلى البيان السابق الذي حذرت فيه واشنطن وبريطانيا و10 دول أخرى الحوثيين من شن المزيد من الهجمات على السفن التجارية بالبحر الأحمر.
وكان البيان المشترك الذي نشره البيت الأبيض، دعا إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات التي وصفها بغير القانونية والإفراج عن سفينة غالاكسي ليدر وطاقمها المحتجز.
وأشارت الدول في بيانها إلى أن الحوثيين سيتحملون مسؤولية العواقب إذا استمروا في تهديد الأرواح والتدفق الحر للتجارة في الممرات المائية، مؤكدةً أنها مصممة على محاسبة الجهات الفاعلة عن عمليات الاستيلاء والهجمات غير القانونية.