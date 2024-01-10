الكشف عن هروب جماعي للجنود الإسرائيلي من نيران جنود القسام.. كمين مثير في غزة

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بثت كتائب القسام مشاهد لكمين واشتباك مع جنود الاحتلال، في منطقة حي الزيتون في مدينة غزة.
وتظهر اللقطات رصد عدد من جنوب الاحتلال يتحركون في منطقة حي الزيتون، قبل أن يباغتهم مقاتلو القسام، باستهدافهم وتفجير عبوة بهم، ما دفعهم إلى الهروب والتحصن في أحد المباني.
وقامت مجموعة أخرى -كما تظهر المشاهد- بالاشتباك معهم وإطلاق النار عليهم.
ووسط محاولة هروب الجنود من المكان مجددا، واستقدام دورية نجدة، أطلق المقاومون قذيفة مباشرة عليهم، وأطلقوا النار على عدد منهم، ما أدى إلى مقتلهم.
وتمكنت المجموعة من الانسحاب، وتفخيخ مدخل النفق الذي استخدموه في الهجوم بعد رصد قوات الاحتلال في المكان.
يشار إلى أن الاحتلال تلقى ضربة قاسية، خلال الساعات الـ 24 الماضية، بعد عدد من العمليات التي لقي فيها 11 جنديا حفتهم، من أبرزها انفجار شاحنة محملة بالذخيرة، ما تسبب في مقتل 4 جنود، فضلا عن تفجير مفخخ في مخيم البريج، ما أدى إلى قتلى بين الضباط والجنود.
يشار إلى أن قوات الاحتلال زعمت تفكيكها قدرات كتائب القسام في القسم الشمالي من قطاع غزة، وهو ما تشكك به أوساط إسرائيلية، وتتهم الناطق العسكري بتقديم معلومات غير صحيحة.
ولا زالت المقاومة قادرة من شمال قطاع غزة على إطلاق الصواريخ، خاصة الرشقة الأخيرة التي استهدفت تل أبيب قبل أيام