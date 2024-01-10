تقارير يكشف عن الهجوم على سفينتين.. الفرقاطة البريطانية في البحر الأحمر

الأربعاء 10 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_متابعات

عدد القراءات 269

فيما أكد وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس أن الفرقاطة ريتشموند في طريقها إلى البحر الأحمر لضمان احتفاظ بلاده بوجود كبير في مواجهة هجمات الحوثي، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أمس (الثلاثاء) أنها تلقت بلاغاً عن وقوع حادثة على بعد 50 ميلاً بحرياً غرب سواحل الحديدة المطلة على البحر الأحمر في غرب اليمن.

وأفادت الهيئة على حسابها في منصة «إكس» أنها تلقت تقريراً عن نشاط مسيّرات في البحر الأحمر قرب اليمن، وأن السلطات تحقق في الحادثة. ونصحت السفن بتوخي الحذر وإبلاغها بأي أنشطة مريبة.

بدورها ذكرت شركة أمبري البريطانية لأمن الملاحة البحرية أنها تلقت تقارير عن نشاط مريب لسفينتين تجاريتين جنوب غربي المخا باليمن، موضحة أن ناقلة شاهدت ألسنة من اللهب أو أثر صواريخ قرب اليمن.

وأشارت إلى أن الناقلة رصدت ثلاثة زوارق قربها وشاهدت صاروخين أُطلقا من اتجاه الزوارق، موضحة أنه لم تبلغ أي سفينة تجارية عن حدوث أضرار.

وكان وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس قال في تغريدة على حسابه في «إكس» إن بريطانيا ستواصل مع الولايات المتحدة قيادة الاستجابة العالمية للأزمة، وفعل ما هو ضروري لحماية الأرواح والاقتصاد العالمي.

يأتي ذلك بالتزامن مع تأكيدات مسؤولين أمريكيين أن هناك خططاً لشن ضربات محددة ضد مراكز للحوثيين تضم مواقع لإطلاق قوارب تستخدم في عمليات مهاجمة السفن البحرية