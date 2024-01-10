الجيش الأميركي يعلن عن إسقاط صواريخ ومسيرات أطلقها الحوثيون في البحر الأحمر

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قالت القيادة المركزية للجيش الأميركي، إن قوات تابعة للولايات المتحدة وبريطانيا أسقطت 21 طائرة مسيرة وصاروخاً أطلقها الحوثيون، أمس (الثلاثاء)، على جنوب البحر الأحمر باتجاه الممرات البحرية الدولية.
وأضافت أنه لم ترد تقارير عن وقوع أضرار مادية أو بشرية، مشيرة إلى أن هذا هو الهجوم السادس والعشرين الذي يشنه الحوثيون على خطوط الشحن التجارية في البحر الأحمر منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني)