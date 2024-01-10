تصريح مفاجئ للخليفي بشأن مستقبل مبابي مع باريس سان جيرمان

الأربعاء 10 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أكد رئيس نادي باريس سان جيرمان، القطري ناصر الخليفي أن "لديه اتفاقا مع كيليان مبابي" الذي ربطته تقارير إعلامية عدة بالرحيل عن ملعب "حديقة الأمراء" مع نهاية عقده في يونيو المقبل.

وقال الخليفي (50 عاما) الذي استحوذ على سان جيرمان عام 2011، في حديثٍ لإذاعة "أر أم سي" الفرنسية يوم الثلاثاء: "لا أخفي أنني أريد بقاء كيليان. أفضل لاعب في العالم هو كيليان، وأفضل ناد له، هو باريس".

وأضاف "لديه أفضل مقر تدريب في العالم (مقر سان جيرمان الجديد)، أفضل مدرب في العالم (الإسباني لويس إنريكي)".

وتابع "كل عام يلعب (مبابي) في دوري أبطال أوروبا، ونحن نصل على أقل تقدير إلى ثمن النهائي، أو ربع النهائي، أو حتى نصف النهائي أو النهائي، نحن هنا مع الأندية الكبيرة".

وكما ذكر مبابي الأربعاء الماضي بعد فوزه مع سان جيرمان بكأس الأبطال على حساب تولوز 2-0 على ملعب "بارك دي برانس"، شدد الخليفي على أن مبابي "لديه اتفاق (معه)"، لكنه أكد أن مسألة رحيله أو تمديد العقد "لا تتعلق بالمال".

وطالب الخليفي الذي يشغل أيضا منصب رئيس رابطة الأندية الأوروبية لكرة القدم، وسائل الإعلام التي تبث شائعات حول مستقبل مبابي "الهدوء"، مشيرا إلى أنه "لدينا الكثير من المباريات المهمة جدا.

أطلب منكم أن تتركوا كيليان وشأنه، أتركوه وشأنه". ووعد الخليفي ببقاء الثنائي المدرب إنريكي والمدير الرياضي البرتغالي لويس كامبوس في منصبيهما للمواسم المقبلة، قائلا "أنا راض جدا عن عملهما، إنهما يقومان بعمل رائع