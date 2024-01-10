بعد تأكد غياب صلاح.. ليفربول يتلقى ضربة موجعة جديدة تصريح مفاجئ للخليفي بشأن مستقبل مبابي مع باريس سان جيرمان فلسطين تفرض التعادل على السعودية والدوسري يتعرض لطرد تاريخي في بيان حديث ..هيئة الأسرى والمختطفين تتحدث عن محاكمات حوثية لخمسة مختطفين في سجونها بالتزامن مع عملية السلام ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ـ23 ألف شهيدا المحكمة الجنائية الدولية تحقّق في مقتل صحفيين في غزة رئيس سابق للموساد: خسائرنا مؤلمة السعودية: نرفض مخطّط تهجير سكان غزة الأردن.. قمة ثلاثية لبحث تطوّرات الأوضاع في غزة..تفاصيلها غادر الملعب قبل نهائي السوبر.. لاعب الأولمبي الباجي يكشف "أشياء غر
أكد رئيس نادي باريس سان جيرمان، القطري ناصر الخليفي أن "لديه اتفاقا مع كيليان مبابي" الذي ربطته تقارير إعلامية عدة بالرحيل عن ملعب "حديقة الأمراء" مع نهاية عقده في يونيو المقبل.
وقال الخليفي (50 عاما) الذي استحوذ على سان جيرمان عام 2011، في حديثٍ لإذاعة "أر أم سي" الفرنسية يوم الثلاثاء: "لا أخفي أنني أريد بقاء كيليان. أفضل لاعب في العالم هو كيليان، وأفضل ناد له، هو باريس".
وأضاف "لديه أفضل مقر تدريب في العالم (مقر سان جيرمان الجديد)، أفضل مدرب في العالم (الإسباني لويس إنريكي)".
وتابع "كل عام يلعب (مبابي) في دوري أبطال أوروبا، ونحن نصل على أقل تقدير إلى ثمن النهائي، أو ربع النهائي، أو حتى نصف النهائي أو النهائي، نحن هنا مع الأندية الكبيرة".
وكما ذكر مبابي الأربعاء الماضي بعد فوزه مع سان جيرمان بكأس الأبطال على حساب تولوز 2-0 على ملعب "بارك دي برانس"، شدد الخليفي على أن مبابي "لديه اتفاق (معه)"، لكنه أكد أن مسألة رحيله أو تمديد العقد "لا تتعلق بالمال".
وطالب الخليفي الذي يشغل أيضا منصب رئيس رابطة الأندية الأوروبية لكرة القدم، وسائل الإعلام التي تبث شائعات حول مستقبل مبابي "الهدوء"، مشيرا إلى أنه "لدينا الكثير من المباريات المهمة جدا.
أطلب منكم أن تتركوا كيليان وشأنه، أتركوه وشأنه". ووعد الخليفي ببقاء الثنائي المدرب إنريكي والمدير الرياضي البرتغالي لويس كامبوس في منصبيهما للمواسم المقبلة، قائلا "أنا راض جدا عن عملهما، إنهما يقومان بعمل رائع