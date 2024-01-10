المحكمة الجنائية الدولية تحقّق في مقتل صحفيين في غزة

الأربعاء 10 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، الثلاثاء 9 جانفي، أنّها تحقّق في جرائم محتملة في حق الصحفيين خلال العدوان على قطاع غزة، بعد استشهاد قرابة 80 صحفيّا ومراسلا ميدانيّا.

وكانت منظمة “مراسلون بلا حدود” قد أعلنت في نوفمبر الماضي، أنّها تقدّمت بشكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية ومقرّها في لاهاي، تحدّثت فيها عن جرائم حرب على خلفية استشهاد صحفيين خلال تغطيتهم الإعلامية للحرب.

وأعلنت مراسلون بلا حدود الاثنين الماضي، أنّ “مكتب المدّعي العام كريم خان أكّد للمنظمة أنّ تحقيق هذه الهيئة بشأن فلسطين يشمل جرائم ضد صحفيين”.

وأكّدت المحكمة صحّة ما أعلنته المنظمة، وقالت إنّ “تحقيق مكتب المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في الأوضاع في دولة فلسطين يُعنى بجرائم مرتكبة ضمن اختصاص المحكمة منذ 13 حزيران 2014”.

ومنذ اندلاع الحرب قبل 3 أشهر، استشهد 79 شخصا على الأقل بين صحفيين وإعلاميين، غالبيتهم من الفلسطينيين، وفق لجنة حماية الصحفيين ومقرّها في نيويورك. وكان طاقم قناة الجزيرة الذي يضم الصحفي حمزة الدحدوح نجل مراسل القناة في غزة وائل الدحدوح، والمصوّر مصطفى ثريا، آخر شهداء الصحافة الذين ارتقوا الأحد الماضي، إثر استهداف الاحتلال الإسرائيلي سيارة كانا بداخلها.

وقالت الجزيرة في بيان، إنّ مصطفى ثريا، الذي يعمل أيضا مصوّر فيديو، متعاونا مع وكالة فرانس برس، وحمزة نجل مراسل الجزيرة وائل الدحدوح، تعرّضا للاغتيال، بينما كانا “في طريقهما لتأدية عملهما” في القطاع لحساب القناة.

وغداة استشهاد ثريا والدحدوح، أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الاثنين، عن “قلقها الكبير” إزاء “الحصيلة المرتفعة” للصحفيين الفلسطينيين الذين استشهدوا في قطاع غزة.