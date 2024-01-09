السعودية: نرفض مخطّط تهجير سكان غزة

الثلاثاء 09 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

عدد القراءات 329

أعربت السعودية ، الثلاثاء 9 جانفي، عن رفضها القاطع تهجير سكان غزة وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات، داعية إلى “تفعيل محاسبة حكومة الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك قواعد الشرعية الدولية والقانون الإنساني”.

وأوضح وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري، في بيان عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، أنّ المجلس تابع المستجدات الإقليمية والدولية لاسيما تطوّرات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، معربا “عن الرفض القاطع للتصريحات الإسرائيلية حول تهجير سكان غزة وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات”.

وقال وزير الإعلام إنّ مجلس الوزراء “أكّد أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لتفعيل آليات المحاسبة تجاه إمعان حكومة الاحتلال في انتهاك قواعد الشرعية الدولية والقانون الإنساني”.

وجدّد مجلس الوزراء “حرص السعودية على دعم الجهود الهادفة إلى تعزيز استقرار أسواق البترول وتوازنها، والإشادة بما أكّدته الدول المنتجة للنفط “أوبك” وخارجها من الالتزام بالوحدة والتماسك الكامل واستقرار السوق من خلال إعلان التعاون الذي تم التوقيع عليه في العاشر من ديسمبر عام 2016″ ، حسب وكالة الانباء السعودية.

وكانت الخارجية السعودية قد أعلنت في بيان قبل أيام رفض الرياض القاطع للتصريحات المتطرّفة لوزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، والتي دعوا فيها إلى تهجير سكان قطاع غزة، وإعادة بناء المستوطنات. وأكّد بيان الخارجية السعودية أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لتفعيل آليات المحاسبة الدولية تجاه إمعان حكومة الاحتلال، عبر تصريحاتها وأفعالها، في انتهاك قواعد الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني