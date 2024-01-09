الأردن.. قمة ثلاثية لبحث تطوّرات الأوضاع في غزة..تفاصيلها

الثلاثاء 09 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أوردت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، اليوم الثلاثاء، أنّ الملك عبد الله سيعقد قمة مع الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس، غدا الأربعاء لبحث “التطوّرات الخطيرة” في قطاع غزة.

وحذّر الأردن، الولايات المتحدة، من التداعيات الكارثية لاستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، مشدّدا على ضرورة وضع حدّ للأزمة الإنسانية المأساوية في القطاع.

وفي لقاء جمع الملك عبدالله بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، جدّدت عمان دعوتها إلى واشنطن بالضغط باتّجاه وقف فوري لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية إلى القطاع بشكل كاف ومستدام.

وأمس الاثنين، قال العاهل الأردني عبد الله الثاني -خلال زيارته إلى رواندا- إنّ الحرب الدائرة في غزة خلّفت “جيلا كاملا من الأيتام” في القطاع، مبيّنا أنّ عدد الضحايا الأطفال في قطاع غزة تجاوز حصيلة الضحايا من الأطفال في صراعات العالم وحروبه كافة خلال 2023.

من جانبه، كشف مصدر فلسطيني أنّ القمة التي ستجمع القادة الثلاثة ستعقد في مدينة العقبة (ساحل البحر الأحمر)، وستبحث تطوّرات الوضع في قطاع غزة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي.

وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أجرى أمس الاثنين زيارة رسمية إلى القاهرة، حيث تباحث مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي ضرورة العمل على ضمان وقف العدوان الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية ورفض تهجير الفلسطينيين من القطاع.

وفي أكتوبر الماضي، استقبل الملك الأردني عبد الله الثاني، كلّا من الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وعقد الملك عبد الله لقاءات منفصلة مع الرؤساء الثلاثة، حيث تركّزت المباحثات “على سبل وقف الحرب الجارية على غزة وخطورة تداعياتها على المنطقة، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع