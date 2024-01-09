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غادر الملعب قبل نهائي السوبر.. لاعب الأولمبي الباجي يكشف "أشياء غر

الثلاثاء 09 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة
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كشف لاعب الأولمبي الباجي مالك شويخ أسرار غيابه عن مباراة نهائي كأس السوبر أمام الأولمبي الباجي الأحد الماضي.

وعبّر شويخ عن استيائه من إقصائه من تشكيلة الفريق دون أدنى توضيح من الإطار الفني، حيث وجد نفسه خارج القائمة.

وقال اللاعب في تدوينة مساء أمس الاثنين، إنه علم بإقصائه من المباراة في حجرات الملابس قبل النهائي وهو ما دفعه إلى مغادرة الملعب، نافيا في الآن نفسه ما قيل بشأن رفضه الجلوس على مقعد البدلاء.

وأضاف أنه احترم قرارات المدرب في أكثر من مناسبة، لكنه لم يعد يدرك ماذا يحصل معه داخل الفريق، وفق تعبيره.

وتابع قائلا: “لم أتكبّ يوما على فريقي الأولمبي الباجي ولم أتنكّر لما قدمه إليّ لكن هناك أشياء غريبة تحدث”، مشيرا إلى وجود جهات تعمل على تشويه سمعته، وفق تعبيره

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