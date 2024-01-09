وُلد بعد وفاة أمّه بسنوات.. لاعب الغابون أمام التحقيق

الثلاثاء 09 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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استدعت لجنة التأديب بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، لاعب المنتخب الغابوني جويلور كانجو كاكو لتوضيح شكوك تتعلّق بعمره الحقيقي.

وحسب ما أوردته شبكة بي إين سبورتس، فإنّ كانجو كاكو المحترف في نادي ريد ستار بلجراد الصربي، مطالب بتوضيح كيف تمّ تسجيل تاريخ ميلاده عام 1990، على الرغم من وفاة والدته عام 1986.

وبدأ اللاعب مسيرته عام 2007 في فريق مانجا سبور في الغابون. وتعليقا على الموضوع قال اللاعب إنّه “سينتظر الاجتماع مع اللجنة التأديبية لكاف لشرح الأمر”.

ويواجه اللاعب عقوبات قاسية في حال ثبوت تلاعبه بمعطياته الشخصية ومغالطة الجهات الرسمية، قد تصل إلى شطبه من عالم كرة القدم مدى الحياة.

وليست هذه الحادثة منعزلة، حيث اقترنت الكرة الإفريقية بظاهرة التلاعب بأعمار اللاعبين خاصة في فئات الشبّان، مما دفع الهياكل المشرفة إلى اعتماد وسائل علمية متطوّرة للتأكّد.