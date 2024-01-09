أسعار الخضروات والفواكه بأسواق عدن

الثلاثاء 09 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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شهدت أسعار الخضروات والفواكه بأسواق العاصمة عدن، اليوم الثلاثاء ، الموافق 9 يناير 2024 استقرارا في الاسعار حيث بلغ سعر كيلو البطاطس 800 ريال،والكيلو الطماطم 800 ريال.

وجاء سعر كيلو البصل 2000 ريالًا، وسجل سعر كيلو الليمون 3000 ريال، كما ارتفع سعر كيلو البسباس الى 3000 ريال.

وبلغ كيلو الجزر 1000 ريال، فيما ارتفع سعر البامية إلى ألفي ريال للكيلو، وسجل الباذنجان 1500 ريال، أما الكوسة وزن كيلو فجاء سعرها بـ 1200 ريال، وبلغ الخيار 1000 ريال.

عن أسعار الفاكهة، فارتفع سعر كيلو الموز في أسواق عدن إلى 500 ريال، والباباي لـ 700 ريالًا، أما الحبحب فسجل 600 ريالًا للكيلو جرام، أما التفاح قفز إلى 4000 ريال وسجل البرتقال لليكلو جرام 3500 ريال والرمان 2500 لليكلو جرام.