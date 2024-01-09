وزير الدفاع البريطاني: الفرقاطة «ريتشموند» في طريقها للبحر الأحمر نائب رئيس البرلمان اليمني: اليمن بحاجة إلى ضمائر حية غير ملوثة أبو عبيدة يفضح خسائر جيش الاحتلال الصهيوني خلال الأسبوع الماضي رئيس مجلس القيادة الرئاسي يناقش مع المبعوث الأمريكي مستجدات الأوضاع في البلاد مصادر سياسية تكشف لـ مارب برس عن الرسائل الامريكية التي بعثتها واشنطن للحوثيين واماط اللثام عنها تيموني ليدر كينغ إسماعيل هنية: 3 أسباب تقف وراء عملية طوفان الأقصى شاهد صيد ثمين يقع في قبضة جمارك «عُمان» كان في طريقه إلى اليمن بريطانيا تعلن عن اول استعداد لها في البحر الأحمر لمواجهة هجمات المليشيات الحوثية الكشف عن حملة اعتقالات غير معلنة بصنعاء والميلشيا تداهم منازل ناشطين وتوجه لهم تهما غير قانونية مصادر في إدارة ميناء الحديدة تكشف لـ مـأرب برس تداعيات تصعيد الحوثيين على الحركة الملاحية في الميناء وتطلق تحذيرا
قال نائب رئيس مجلس النواب اليمني "محسن علي باصرة"، إن اليمن بحاجة إلى ضمائر حية غير ملوثة، وإدارة غير فاسدة، في ظل الحديث عن تغيير مرتقب لرئيس الحكومة وتعديلات وزارية.
وذكر باصرة، في تدوينة على منصة "إكس": لن يصلح حال بلادنا اليمن، لا حكومة جديدة ولا برلمان جديد، ولا هيئة تشاور جديدة.. الخ".
وأضاف: "اليمن تريد ضمائر حية لم تتلوث أو تعطى شركة إدارة أعمال تديرها لأن الشعب يأس مننا كلنا كقوى سياسية ونخب غير وفية مع وطنها الا من رحم ربي".
وأشار نائب رئيس مجلس النواب، إلى أن "الشعب يشعر باليأس من القوى السياسية والنخب غير المخلصة". ويأتي حديث نائب رئيس مجلس النواب اليمني، في ظل تسريبات عن تعيين رئيس حكومة جديد خلفًا لرئيس الحكومة الحالي "معين عبدالملك".