نائب رئيس البرلمان اليمني: اليمن بحاجة إلى ضمائر حية غير ملوثة

الثلاثاء 09 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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قال نائب رئيس مجلس النواب اليمني "محسن علي باصرة"، إن اليمن بحاجة إلى ضمائر حية غير ملوثة، وإدارة غير فاسدة، في ظل الحديث عن تغيير مرتقب لرئيس الحكومة وتعديلات وزارية.

وذكر باصرة، في تدوينة على منصة "إكس": لن يصلح حال بلادنا اليمن، لا حكومة جديدة ولا برلمان جديد، ولا هيئة تشاور جديدة.. الخ".

وأضاف: "اليمن تريد ضمائر حية لم تتلوث أو تعطى شركة إدارة أعمال تديرها لأن الشعب يأس مننا كلنا كقوى سياسية ونخب غير وفية مع وطنها الا من رحم ربي".

وأشار نائب رئيس مجلس النواب، إلى أن "الشعب يشعر باليأس من القوى السياسية والنخب غير المخلصة". ويأتي حديث نائب رئيس مجلس النواب اليمني، في ظل تسريبات عن تعيين رئيس حكومة جديد خلفًا لرئيس الحكومة الحالي "معين عبدالملك".