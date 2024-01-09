أبو عبيدة يفضح خسائر جيش الاحتلال الصهيوني خلال الأسبوع الماضي

الثلاثاء 09 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قال أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، في كلمة: “مجاهدونا دمروا الأسبوع الماضي 42 آلية كلياً أو جزئياً وأجهزوا على 22 جندياً صهيونياً من المسافة صفر”.

وأضاف: “أوقعنا عشرات بين قتيل وجريح في 52 مهمة استهدفنا فيها قوات صهيونية بقذائف وعبوات مضادة للتحصينات”.

وتابع: “نسف منزل وتفجير 4 مداخل أنفاق وحقل ألغام في جنود العدو وإطلاق صاروخ أرض-جو على مروحية بسماء القطاع”.

أبو عبيدة أردف: “مجاهدونا أسقطوا طائرة استطلاع من طراز هيرمز 900، واستولوا على طائرة من طراز سكايلارك ومسيرتين”.

وأكمل: “مجاهدونا دكوا مقار وغرف قيادة ميدانية وحشوداً عسكرية بقذائف الهاون وصواريخ قصيرة المدى بكل المحاور”.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت كتائب القسام في بيان: “استهدفنا قوة صهيونية راجلة بالأسلحة الرشاشة ووقعناهم بين قتيل وجريح”.

وأضاف البيان: “كتائب القسام تستهدف جيب من نوع همر وصل لإنقاذ القوة بقذيفة RBG، وتحقق فيه إصابات مباشرة جنوب حي الزيتون بمدينة غزة”.

وزاد: “كتائب القسام تفجّر نفقين بقوات الاحتلال فور اقترابها من عيني النفقين وتوقع جنود العدو بين قتيل وجريح جنوب حي الزيتون بمدينة غزة”.

كما أعلن الجناح العسكري لحركة حماس “تمكنه من الاشتباك مع قوة صهيونية راجلة بالأسلحة الرشاشة قرب مفترق الكويت جنوب حي الزيتون بمدينة غزة”.