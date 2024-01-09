رئيس مجلس القيادة الرئاسي يناقش مع المبعوث الأمريكي مستجدات الأوضاع في البلاد

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ناقش رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، اليوم الثلاثاء، مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينج، مستجدات الأوضاع في اليمن.
وقالت وكالة سبأ الرسمية، إن العليمي استقبل اليوم بالعاصمة السعودية الرياض، مبعوث الولايات المتحدة تيموثي ليندركينج، والسفير الأمريكي لدى اليمن ستيفين فايجن.
ووفقا للوكالة، فإن اللقاء، تطرق إلى التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، ومستجدات الوضع اليمني، والمساعي الأممية لاطلاق عملية سياسية شاملة، تضمن انهاء الانقلاب، واستعادة مؤسسات الدولة، بناء على جهود السعودية، وسلطنة عمان.
كما تطرق اللقاء، إلى تطورات الاوضاع في المنطقة، و الحرب الاسرائيلية الوحشية ضد الشعب الفلسطيني وتداعياتها الكارثية على السلم والامن الدوليين.
و جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، التزام المجلس والحكومة بنهج السلام الشامل والعادل، ودعم جهود المبعوث الخاص للامم المتحدة من اجل انهاء المعاناة الانسانية في البلاد