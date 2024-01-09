مصادر سياسية تكشف لـ مارب برس عن الرسائل الامريكية التي بعثتها واشنطن للحوثيين واماط اللثام عنها تيموني ليدر كينغ

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كشفت مصادر سياسية مطلعة عن طبيعة المداولات التي اجراها رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور " رشاد العليمي " مع المبعوث الأمريكي الخاص لليمن "تيموني ليدر كينغ" في الرياض .
وأكدت المصادر في تصريحات لـ"مـأرب برس" أن المبعوث الأمريكي الخاص لليمن اطلع الرئيس العليمي على وجود ضغوط طارئة تمارس على قيادة جماعة الحوثي لحثها على خفض التصعيد في البحر الأحمر وان الولايات المتحدة بعثت رسائل تحذيرعبر اطراف إقليمية للحوثيين من مغبة التمادي في استفزاز المجتمع الدولي والتصعيد في البحر الأحمر وانه سيتم التعامل مع الميلشيا باعتبارها خطر يتهدد سلامة حركة الملاحة البحرية الجوية.
وبحسب المصادر فإن المبعوث الأمريكي الخاص لليمن طلب من قيادة الشرعية مواصلة الاسهام الإيجابي في دفع مسار التهدئة في اليمن مشيرا الى مساعي يقوم بها حاليا المبعوث الأممي الخاص لليمن لتذليل الصعاب والتعقيدات الطارئة التي تواجه التوقيع على اتفاق تمديد الهدنة الإنسانية منوهة الى أن الولايات المتحدة حريصة على احتواء الموقف المتصاعد في جنوب البحر الأحمر لتهيئة أجواء مواتية لتوقيع اتفاق خارطة الطريق في اليمن .