إسماعيل هنية: 3 أسباب تقف وراء عملية طوفان الأقصى

الثلاثاء 09 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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ذكر رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية إن هناك 3 أسباب تقف وراء عملية " طوفان الأقصى" .



وأضاف هنية، في كلمة له في مؤتمر للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، اليوم الثلاثاء بأن الاسباب الثلاثة التي تقف وراء عملية طوفان الاقصي هي محاولة تهميش القضية الفلسطينية وتصفيتها، ووجود حكومة إسرائيلية متطرفة هدفها السيطرة على المسجد الأقصى وتهويده، وثالثاً بناء تحالفات في المنطقة "تكون دولة الاحتلال مركزية فيها".

واوضح بان "إسرائيل" رسمت 3 أهداف لها في هذه الحرب؛ هي" القضاء على المقاومة، واستعادة الأسرى، والتهجير من غزة باتجاه الأراضي المصرية".

.وبحسب هنية فإن الاحتلال رسم 3 أهداف، وهي القضاء على المقاومة، واستعادة الأسرى، والتهجير من غزة باتجاه الأراضي المصرية، وأضاف أنه رسم 4 مراحل للحرب هي القصف الجوي، والدخول البري، والعمليات المركزة ضد المقاومة، والمرحلة السياسية.



وأكد أن "العدو فشل في تحقيق أيٍّ من أهدافه في الحرب، رغم الثمن الباهظ والمجازر وحرب الإبادة"، ولم ينجح إلّا في الكشف عن وجهه الدموي القبيح، وأشار إلى أن إسرائيل ألقت أكثر من 70 ألف طن من المتفجرات على غزة، "توازي قنابل ذرية".



وأكد هنية أنه رغم الثمن الباهظ والمجازر وحرب الإبادة فإن "العدو فشل في تحقيق أي من أهدافه في الحرب"، مضيفاً: "العدو فشل بعد نحو 100 يوم من الحرب والقصف وعمل طائرات التجسس وجهود البحث في استرداد أي أسير".

وشدد على أن "الاحتلال الإسرائيلي لن يستطيع استرداد أسراه مطلقاً إلا بالإفراج عن جميع أسرانا في سجونه".

وقال هنية: "العدو ينكل بأهالينا في الضفة الغربية، وما يجري هناك خطير، إذ سقط أكثر من 350 شهيداً في الضفة الغربية منذ طوفان الأقصى".