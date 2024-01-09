شاهد صيد ثمين يقع في قبضة جمارك «عُمان» كان في طريقه إلى اليمن

الثلاثاء 09 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أعلنت السلطات العمانية، الثلاثاء، عن ضبطها شحنة طائرات مسيرة “درون” بمنفذ حفيت، كانت قادمة من الإمارات وفي طريقها إلى اليمن.

جاء ذلك بحسب ما أعلنته “جمارك عمان” في بيان رسمي عبر حسابها بـ”إكس” أرفقته بفيديو مصور وثق عملية ضبط هذه الطائرات التي كانت في طريقها لليمن.

شاهد الفيديو 👇👇

وجاء في البيان : “تمكنت الإدارة العامة للجمارك من ضبط شاحنة بمنفذ (حفيت) محملة بطائرات لاسلكية (الدرون) قادمة بنظام العبور من دولة الإمارات العربية المتحدة متوجهة إلى الجمهورية اليمنية.”

الشحنات كانت مخبأة بطريقة احترافية

وتابع: “حيث تمكن مفتشي الجمارك من اكتشاف الشحنات التي كانت مخبأة بطريقة احترافية في أماكن معدة خصيصاً لتهريبها في الشاحنة.”



ووفق ذات البيان فقد باشرت الجهات المعنية التحقيق في القضية وذلك لاستكمال بقية الإجراءات القانونية بحق المشتبه بهم.

ويظهر الفيديو عمليات استخراج أجزاء الطائرات المسيرة من أمكان سرية مختلفة في سيارة الشحن.



حيث يتضح استخراج رجال التفتيش بالجمارك لأجزاء الطائرات من فوق عجلات السيارة ومن أسفل المقاعد وأماكن أخرى مستترة.