بريطانيا تعلن عن اول استعداد لها في البحر الأحمر لمواجهة هجمات المليشيات الحوثية الكشف عن حملة اعتقالات غير معلنة بصنعاء والميلشيا تداهم منازل ناشطين وتوجه لهم تهما غير قانونية مصادر في إدارة ميناء الحديدة تكشف لـ مـأرب برس تداعيات تصعيد الحوثيين على الحركة الملاحية في الميناء وتطلق تحذيرا تحدث عن موعد تنفيذها.. المبعوث الأممي يكشف عن عناصر وتفاصيل المرحلة الأولى من خارطة طريق إنها الحرب في اليمن بحضور دولي واسع يزيد عن 80 دولة وزير الأوقاف يترأس وفد اليمن للمشاركة في مؤتمر الحج الدولي طلاب اليمن المبتعثون للدراسة في أكاديمية الشرطة التركية يناشدون الرئيس العليمي قوات العمالقة تحبط هجوم لمليشيا الحوثي في حريب مأرب مليشيا الحوثي تُقيم دورات عسكرية لطلاب جامعة العلوم والتكنولوجيا بصنعاء وزير الخارجية الأمريكي يوجه رسالة للحوثيين من داخل السعودية.. تعرف عليها دراسة حديثة تحذر استمرار تصعيد الحوثيين في البحر الأحمر وتكشف عن أبرز الدول المتضررة
أعلنت وزارة الدفاع البريطانية عن ارسال سفينة هجومية الى منطقة جنوب البحر الأحمر للتصدي لميلشيا الحوثي في اطار المشاركة في العملية العسكرية الموسعة للقوات المتعددة الجنسيات الهادفة الى حماية حركة الملاحة البحرية الدولية .
و أعلن وزير الدفاع البريطاني، غرانت شابس، مساء اليوم الثلاثاء، أن السفينة "إتش إم إس ريتشموند" في طريقها إلى البحر الأحمر ضمن جهود مواجهة هجمات الحوثيين وهو ما يعد تطورا طارئا يعزز من احتمالات تصاعد وتيرة التوتر على نحو غير مسبوق خلال الفترة القادمة.