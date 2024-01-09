بريطانيا تعلن عن اول استعداد لها في البحر الأحمر لمواجهة هجمات المليشيات الحوثية

الثلاثاء 09 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- متابعة خاصة

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أعلنت وزارة الدفاع البريطانية عن ارسال سفينة هجومية الى منطقة جنوب البحر الأحمر للتصدي لميلشيا الحوثي في اطار المشاركة في العملية العسكرية الموسعة للقوات المتعددة الجنسيات الهادفة الى حماية حركة الملاحة البحرية الدولية .

و أعلن وزير الدفاع البريطاني، غرانت شابس، مساء اليوم الثلاثاء، أن السفينة "إتش إم إس ريتشموند" في طريقها إلى البحر الأحمر ضمن جهود مواجهة هجمات الحوثيين وهو ما يعد تطورا طارئا يعزز من احتمالات تصاعد وتيرة التوتر على نحو غير مسبوق خلال الفترة القادمة.