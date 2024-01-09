الكشف عن حملة اعتقالات غير معلنة بصنعاء والميلشيا تداهم منازل ناشطين وتوجه لهم تهما غير قانونية

الثلاثاء 09 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- خاص

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كشفت مصادر مطلعة بصنعاء عن حملة اعتقالات غير معلنة نفذتها ميلشيا الحوثي في عدد من أحياء العاصمة صنعاء وطالت عدد من الناشطين على خلفية نشرهم لمنشورات في مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بصرف الرواتب ووقف الاستخفاف بحقوق الموظفين في مؤسسات الدولة بصنعاء واعاقة مسار إحلال السلام في اليمن من خلال التمادي في افتعال الأزمات والتي كان اخرها التصعيد في البحر الأحمر .

وأكدت المصادر لـ"مأرب برس" أن حملة الاعتقالات استهدفت عدد من أحياء العاصمة حيث داهمت الميلشيا منازل في شمال صنعاء واعتقلت ناشطين واقتادتهم الى جهة غير معلومة .

وأشارت المصادر الى أن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية التابعة للحوثيين نشطت خلال الفترة الأخيرة في تعقب واختطاف الناشطين المناهضين لسوء تسيير الحوثيين كسلطة أمر واقع للشئون العامة ووجهت لهم تهما غير قانونية من قبيل الارجاف والفت في عضد الجبهة الداخلية والتعاون مع العدوان من خلال النشر والترويج للشائعات المغرضة .