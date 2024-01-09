بريطانيا تعلن عن اول استعداد لها في البحر الأحمر لمواجهة هجمات المليشيات الحوثية الكشف عن حملة اعتقالات غير معلنة بصنعاء والميلشيا تداهم منازل ناشطين وتوجه لهم تهما غير قانونية مصادر في إدارة ميناء الحديدة تكشف لـ مـأرب برس تداعيات تصعيد الحوثيين على الحركة الملاحية في الميناء وتطلق تحذيرا تحدث عن موعد تنفيذها.. المبعوث الأممي يكشف عن عناصر وتفاصيل المرحلة الأولى من خارطة طريق إنها الحرب في اليمن بحضور دولي واسع يزيد عن 80 دولة وزير الأوقاف يترأس وفد اليمن للمشاركة في مؤتمر الحج الدولي طلاب اليمن المبتعثون للدراسة في أكاديمية الشرطة التركية يناشدون الرئيس العليمي قوات العمالقة تحبط هجوم لمليشيا الحوثي في حريب مأرب مليشيا الحوثي تُقيم دورات عسكرية لطلاب جامعة العلوم والتكنولوجيا بصنعاء وزير الخارجية الأمريكي يوجه رسالة للحوثيين من داخل السعودية.. تعرف عليها دراسة حديثة تحذر استمرار تصعيد الحوثيين في البحر الأحمر وتكشف عن أبرز الدول المتضررة
كشفت مصادر مطلعة بصنعاء عن حملة اعتقالات غير معلنة نفذتها ميلشيا الحوثي في عدد من أحياء العاصمة صنعاء وطالت عدد من الناشطين على خلفية نشرهم لمنشورات في مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بصرف الرواتب ووقف الاستخفاف بحقوق الموظفين في مؤسسات الدولة بصنعاء واعاقة مسار إحلال السلام في اليمن من خلال التمادي في افتعال الأزمات والتي كان اخرها التصعيد في البحر الأحمر .
وأكدت المصادر لـ"مأرب برس" أن حملة الاعتقالات استهدفت عدد من أحياء العاصمة حيث داهمت الميلشيا منازل في شمال صنعاء واعتقلت ناشطين واقتادتهم الى جهة غير معلومة .
وأشارت المصادر الى أن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية التابعة للحوثيين نشطت خلال الفترة الأخيرة في تعقب واختطاف الناشطين المناهضين لسوء تسيير الحوثيين كسلطة أمر واقع للشئون العامة ووجهت لهم تهما غير قانونية من قبيل الارجاف والفت في عضد الجبهة الداخلية والتعاون مع العدوان من خلال النشر والترويج للشائعات المغرضة .