بريطانيا تعلن عن اول استعداد لها في البحر الأحمر لمواجهة هجمات المليشيات الحوثية الكشف عن حملة اعتقالات غير معلنة بصنعاء والميلشيا تداهم منازل ناشطين وتوجه لهم تهما غير قانونية مصادر في إدارة ميناء الحديدة تكشف لـ مـأرب برس تداعيات تصعيد الحوثيين على الحركة الملاحية في الميناء وتطلق تحذيرا تحدث عن موعد تنفيذها.. المبعوث الأممي يكشف عن عناصر وتفاصيل المرحلة الأولى من خارطة طريق إنها الحرب في اليمن بحضور دولي واسع يزيد عن 80 دولة وزير الأوقاف يترأس وفد اليمن للمشاركة في مؤتمر الحج الدولي طلاب اليمن المبتعثون للدراسة في أكاديمية الشرطة التركية يناشدون الرئيس العليمي قوات العمالقة تحبط هجوم لمليشيا الحوثي في حريب مأرب مليشيا الحوثي تُقيم دورات عسكرية لطلاب جامعة العلوم والتكنولوجيا بصنعاء وزير الخارجية الأمريكي يوجه رسالة للحوثيين من داخل السعودية.. تعرف عليها دراسة حديثة تحذر استمرار تصعيد الحوثيين في البحر الأحمر وتكشف عن أبرز الدول المتضررة
كشفت مصادر في إدارة ميناء الحديدة عن تراجع حاد في الأنشطة الملاحية للميناء جراء استمرار تصعيد الحوثيين في البحر الأحمر مقارنة بالفترة السابقة لبدء الميلشيا عملياتها ضد السفن المارة والتي شهدت تحسنا نسبيا .
وأكدت المصادر لـ" مأرب برس" ان عدد السفن التي وصلت الى ميناء الحديدة منذ يوم السبت الماضي وحتي اليوم الثلاثاء لم يتجاوز "12 " سفينة فيما حجزت الميلشيا ما يزيد عن 14 سفينه ومنعتها من الوصول لميناء الحاويات لافراغ حمولتها .
وأشارت المصادر الى أن استمرار ميلشيا الحوثي في التصعيد في البحر الأحمر سيتسبب في توقف حركة الملاحة البحرية في ميناء الحديدة الذي يعد الشريان الرئسيي الذي يغذي المدن الشمالية الأكثر اكتظاظا بالسكان باحتياجاتهم الأساسية من المواد التموينية .
ولفنت المصادر الى أن ميناء "عدن " تاثر بشكل اقل من تداعيات تصعيد الحوثيين في البحر الأحمر لكن مواصلة الميلشيا لهذا التصعيد كفيل بتوقف حركة الملاحة في الميناء على المدي المتوسط والبعيد.