مصادر في إدارة ميناء الحديدة تكشف لـ مـأرب برس تداعيات تصعيد الحوثيين على الحركة الملاحية في الميناء وتطلق تحذيرا

الثلاثاء 09 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- خاص

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كشفت مصادر في إدارة ميناء الحديدة عن تراجع حاد في الأنشطة الملاحية للميناء جراء استمرار تصعيد الحوثيين في البحر الأحمر مقارنة بالفترة السابقة لبدء الميلشيا عملياتها ضد السفن المارة والتي شهدت تحسنا نسبيا .

وأكدت المصادر لـ" مأرب برس" ان عدد السفن التي وصلت الى ميناء الحديدة منذ يوم السبت الماضي وحتي اليوم الثلاثاء لم يتجاوز "12 " سفينة فيما حجزت الميلشيا ما يزيد عن 14 سفينه ومنعتها من الوصول لميناء الحاويات لافراغ حمولتها .

وأشارت المصادر الى أن استمرار ميلشيا الحوثي في التصعيد في البحر الأحمر سيتسبب في توقف حركة الملاحة البحرية في ميناء الحديدة الذي يعد الشريان الرئسيي الذي يغذي المدن الشمالية الأكثر اكتظاظا بالسكان باحتياجاتهم الأساسية من المواد التموينية .

ولفنت المصادر الى أن ميناء "عدن " تاثر بشكل اقل من تداعيات تصعيد الحوثيين في البحر الأحمر لكن مواصلة الميلشيا لهذا التصعيد كفيل بتوقف حركة الملاحة في الميناء على المدي المتوسط والبعيد.