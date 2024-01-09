بحضور دولي واسع يزيد عن 80 دولة وزير الأوقاف يترأس وفد اليمن للمشاركة في مؤتمر الحج الدولي

الثلاثاء 09 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- خاص

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ترأس معالي وزير الأوقاف والإرشاد رئيس مكتب شؤون حجاج اليمن الشيخ الدكتور محمد بن عيضة شبيبة، اليوم، وفد بلادنا المشارك في فعاليات مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة، المنعقد بمدينة جدة بنسخته الثالثة تحت شعار " الطريق إلى النسك"، وذلك بحضور وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع الحج والعمرة نائب رئيس مكتب شؤون حجاج اليمن الدكتور مختار بن الخضر الرباش.

وفي تصريحٍ صحفي تلقى موقع "مأرب برس " نسخة منه " أكد معالي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ محمد عيضة شبيبة، أن مشاركة وفد بلادنا في هذا المؤتمر والمعرض العالمي بمشاركة أكثر من ثمانين دولة، يأتي في إطار الإطلاع على الخدمات المتنوعة والباقات المختلفة التي ستقدمها الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات العاملة في ميدان خدمة الحجاح.

من جهته أكد وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور توفيق الربيعة في كلمة له بافتتاح المؤتمر الحرص على استقطاب جميع مقدمي الخدمات للحجاج تحت قبة واحدة لتوفير خيارات عديدة ومتاحة في المعرض لإتمام تعاقدات الحج للعام الحالي 1445 هجرية وإتاحة الفرصة لمكاتب وبعثات الحج بالتعاقد المباشر مع مزودي الخدمات.

ويعرض المؤتمر الذي يستمر حتى 11 يناير الجاري، المبادرات والمنتجات والخدمات والمشاريع المميزة والاستثمار في التقنيات المبتكرة بقطاع الحج والعمرة بمشاركة أكثر من 200 جهة من مبتكرين ورواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى والقطاع غير الربحي.

شارك في الوفد الوكيل المساعد لقطاع الحج والعمرة عارف البركاني، ومدير عام مكتب الوزير محسن مجمل، والمفوض على المسار الإلكتروني الدكتور معين آل ترك.