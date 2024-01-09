طلاب اليمن المبتعثون للدراسة في أكاديمية الشرطة التركية يناشدون الرئيس العليمي

الثلاثاء 09 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- خاص

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ناشد طلاب اليمن المبتعثون للدراسة في أكاديمية الشرطة التركية الرئيس رشاد العليمي للنظر إليهم ومساعدتهم على إكمال الدراسة.

وقال الطلاب المبتعثون من قبل وزارة الداخلية في بيان لهم وصل "مأرب برس" نسخة منه " إنه منذ العام 2022م وحتى اللحظة لم يتم صرف أي مستحقات أو مساعدات مالية

وأشار الطلاب إلى أنهم وجهوا العديد من المناشدات إلى جهات الاختصاص لكن كانت الردود مخيبه للآمال والتطلعات ودون مستوى المعاناة رغم كل السنوات الطويلة

ووجه الطلاب مناشدهم لكل قيادة الدولة في الداخل والخارج بالعمل على إيجاد حل عاجل لمعاناتهم التي يعيشونها منذ عام ونصف حتى أصبحوا عاجزين عن توفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة اليومية.