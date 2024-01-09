بحضور دولي واسع يزيد عن 80 دولة وزير الأوقاف يترأس وفد اليمن للمشاركة في مؤتمر الحج الدولي طلاب اليمن المبتعثون للدراسة في أكاديمية الشرطة التركية يناشدون الرئيس العليمي قوات العمالقة تحبط هجوم لمليشيا الحوثي في حريب مأرب مليشيا الحوثي تُقيم دورات عسكرية لطلاب جامعة العلوم والتكنولوجيا بصنعاء وزير الخارجية الأمريكي يوجه رسالة للحوثيين من داخل السعودية.. تعرف عليها دراسة حديثة تحذر استمرار تصعيد الحوثيين في البحر الأحمر وتكشف عن أبرز الدول المتضررة مصادر قانونية لـ مأرب برس : نتنياهو وأعضاء مجلس الحرب الإسرائيلي يواجهون سابقة تاريخية بالمثول كمجرمي حرب في لاهاي طيران اردني يقصف في الداخل السوري وحزب الله متورط بلينكن يبحث مع الأمير محمد بن سلمان ردع الحوثيين إيران تحتجز سفينة تجارية
ناشد طلاب اليمن المبتعثون للدراسة في أكاديمية الشرطة التركية الرئيس رشاد العليمي للنظر إليهم ومساعدتهم على إكمال الدراسة.
وقال الطلاب المبتعثون من قبل وزارة الداخلية في بيان لهم وصل "مأرب برس" نسخة منه " إنه منذ العام 2022م وحتى اللحظة لم يتم صرف أي مستحقات أو مساعدات مالية
وأشار الطلاب إلى أنهم وجهوا العديد من المناشدات إلى جهات الاختصاص لكن كانت الردود مخيبه للآمال والتطلعات ودون مستوى المعاناة رغم كل السنوات الطويلة
ووجه الطلاب مناشدهم لكل قيادة الدولة في الداخل والخارج بالعمل على إيجاد حل عاجل لمعاناتهم التي يعيشونها منذ عام ونصف حتى أصبحوا عاجزين عن توفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة اليومية.