قوات العمالقة تحبط هجوم لمليشيا الحوثي في حريب مأرب

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أحبطت قوات العمالقة في مديرية حريب جنوب محافظة مأرب، الإثنين، هجومًا لمليشيات الحوثي الأرهابية، وذلك بعد يوم واحد من اندلاع معارك عنيفة في بيحان شبوة.
وأفادت مصادر ميدانية، أن قوات من العمالقة ومحور سبأ، تمكّنت أمس الاثنين من إحباط هجوم لمليشيات الحوثي تجاه عقبة “ملعا” في مديرية حريب جنوب مأرب، وكبدتها خسائر كبيرة.
وأشارت إلى ان الهجوم الحوثي جاء بعد استقدام تعزيزات من جهة البيضاء إلى تخوم المديرية.
وصعّدت مليشيا الحوثي خلال اليومين الماضيين في جبهات شبوة ومارب، حيث نشرت تعزيزات في جبهات صرواح غربا، ومحزام ماس، والعلم جنوب شرق وشمال شرق مدينة مأرب.
كما شهدت المناطق الواقعة بين مديريتي ناطع ونعمان في البيضاء، ومديريات بيحان وعين غرب شبوة، وحريب جنوب مأرب، تحركات مريبة، فيما شهدت جبهات “القنذع بين البيضاء وشبوة” مواجهات بين الجانبين قبل ايام على اثر محاولة الحوثيين التسلل نحو مواقع العمالقة في المرتفعات المطلة على “علاو وادي خر” على تخوم مديرية نعمان البيضاء من جهة بيحان شبوة.
ويوم الأحد، شنت قوات العمالقة هجومًا استباقيًا على تعزيزات حوثية كانت في طريقها من البيضاء إلى بيحان غرب شبوة.