مليشيا الحوثي تُقيم دورات عسكرية لطلاب جامعة العلوم والتكنولوجيا بصنعاء

الثلاثاء 09 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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كشفت مصادر أكاديمية عن إقامة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران دورات عسكرية لطلاب جامعة العلوم والتكنولوجيا في العاصمة اليمنية صنعاء.

وقالت مصادر مطلعة، “إن مليشيا الحوثي أقامت دورات عسكرية لطلاب الأقسام المختلفة في استخدام الأسلحة والتعامل معها في جامعة العلوم والتكنولوجيا التي استولت عليها في عام 2020”.

وأوضحت المصادر بأن المليشيات الحوثية أقامت الدورات في القاعة الكبرى بكلية العلوم الإدارية بالجامعة وذلك لمدة 10 أيام.

وأشارت إلى أن المليشيات الحوثية تعتزم إقامة دورات في استخدام السلاح للطلاب في الجامعات الأهلية الأخرى والحكومية في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرتها. يذكر أن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران أحكمت سيطرتها على الجامعة في صنعاء مطلع عام2020 عبر ما يسمى الحارس القضائي (الأداة الحوثية للنهب)، وأحدثت فيها تغييرات شاملة لصالح مشروعها الطائفي.