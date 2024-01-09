قوات العمالقة تحبط هجوم لمليشيا الحوثي في حريب مأرب مليشيا الحوثي تُقيم دورات عسكرية لطلاب جامعة العلوم والتكنولوجيا بصنعاء وزير الخارجية الأمريكي يوجه رسالة للحوثيين من داخل السعودية.. تعرف عليها دراسة حديثة تحذر استمرار تصعيد الحوثيين في البحر الأحمر وتكشف عن أبرز الدول المتضررة مصادر قانونية لـ مأرب برس : نتنياهو وأعضاء مجلس الحرب الإسرائيلي يواجهون سابقة تاريخية بالمثول كمجرمي حرب في لاهاي طيران اردني يقصف في الداخل السوري وحزب الله متورط بلينكن يبحث مع الأمير محمد بن سلمان ردع الحوثيين إيران تحتجز سفينة تجارية أول رصد من قبل قوات الشرعية لتهديد حوثي في البحر الأحمر 4 محافظات يمنية تعلن تأسيس كيان جديد لها وتحدد أهدافه وما الذي تسعى اليه وما هي الخطوة القادمة؟.. بيان
كشفت مصادر أكاديمية عن إقامة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران دورات عسكرية لطلاب جامعة العلوم والتكنولوجيا في العاصمة اليمنية صنعاء.
وقالت مصادر مطلعة، “إن مليشيا الحوثي أقامت دورات عسكرية لطلاب الأقسام المختلفة في استخدام الأسلحة والتعامل معها في جامعة العلوم والتكنولوجيا التي استولت عليها في عام 2020”.
وأوضحت المصادر بأن المليشيات الحوثية أقامت الدورات في القاعة الكبرى بكلية العلوم الإدارية بالجامعة وذلك لمدة 10 أيام.
وأشارت إلى أن المليشيات الحوثية تعتزم إقامة دورات في استخدام السلاح للطلاب في الجامعات الأهلية الأخرى والحكومية في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرتها. يذكر أن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران أحكمت سيطرتها على الجامعة في صنعاء مطلع عام2020 عبر ما يسمى الحارس القضائي (الأداة الحوثية للنهب)، وأحدثت فيها تغييرات شاملة لصالح مشروعها الطائفي.