قوات العمالقة تحبط هجوم لمليشيا الحوثي في حريب مأرب مليشيا الحوثي تُقيم دورات عسكرية لطلاب جامعة العلوم والتكنولوجيا بصنعاء وزير الخارجية الأمريكي يوجه رسالة للحوثيين من داخل السعودية.. تعرف عليها دراسة حديثة تحذر استمرار تصعيد الحوثيين في البحر الأحمر وتكشف عن أبرز الدول المتضررة مصادر قانونية لـ مأرب برس : نتنياهو وأعضاء مجلس الحرب الإسرائيلي يواجهون سابقة تاريخية بالمثول كمجرمي حرب في لاهاي طيران اردني يقصف في الداخل السوري وحزب الله متورط بلينكن يبحث مع الأمير محمد بن سلمان ردع الحوثيين إيران تحتجز سفينة تجارية أول رصد من قبل قوات الشرعية لتهديد حوثي في البحر الأحمر 4 محافظات يمنية تعلن تأسيس كيان جديد لها وتحدد أهدافه وما الذي تسعى اليه وما هي الخطوة القادمة؟.. بيان
وجه وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال زيارته للسعودية اليوم الاثنين، رسالة إلى الحوثيين بشأن هجماتهم في البحر الأحمر.
وقال بلينكن، للصحفيين إن هجمات الحوثيين على الملاحة الدولية في البحر الأحمر يجب أن تتوقف.
وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، أن الدول أوضحت أنه يجب أن تكون هناك عواقب إذا استمرت الهجمات.
وبين بلينكن أن واشنطن تفضل أن يستوعب الحوثيون هذه الرسالة ويوقفوا الهجمات، وفق ما ذكرته وكالة رويترز للأنباء.
والتقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الإثنين، عقب وصوله إلى المملكة في زيارة مقتضبة، في إطار جولته المكثفة في المنطقة، سعيًا إلى تجنّب تحول الحرب في غزة إلى صراع إقليمي عقب تصاعد هجمات الحوثيين في باب المندب والبحر الأحمر.
وحطت طائرة بلينكن بعد ظهر الإثنين في مطار مدينة العلا التاريخية بشمال غرب السعودية، ضمن جولة إقليمية بدأها وزير الخارجية الأمريكي، من تركيا وشملت أيضًا اليونان، والأردن، وقطر، والإمارات، للتحذير من أن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية التي دخلت شهرها الرابع، قد “تنتشر”.