وزير الخارجية الأمريكي يوجه رسالة للحوثيين من داخل السعودية.. تعرف عليها

الثلاثاء 09 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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وجه وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال زيارته للسعودية اليوم الاثنين، رسالة إلى الحوثيين بشأن هجماتهم في البحر الأحمر.

وقال بلينكن، للصحفيين إن هجمات الحوثيين على الملاحة الدولية في البحر الأحمر يجب أن تتوقف.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، أن الدول أوضحت أنه يجب أن تكون هناك عواقب إذا استمرت الهجمات.

وبين بلينكن أن واشنطن تفضل أن يستوعب الحوثيون هذه الرسالة ويوقفوا الهجمات، وفق ما ذكرته وكالة رويترز للأنباء.

والتقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الإثنين، عقب وصوله إلى المملكة في زيارة مقتضبة، في إطار جولته المكثفة في المنطقة، سعيًا إلى تجنّب تحول الحرب في غزة إلى صراع إقليمي عقب تصاعد هجمات الحوثيين في باب المندب والبحر الأحمر.

وحطت طائرة بلينكن بعد ظهر الإثنين في مطار مدينة العلا التاريخية بشمال غرب السعودية، ضمن جولة إقليمية بدأها وزير الخارجية الأمريكي، من تركيا وشملت أيضًا اليونان، والأردن، وقطر، والإمارات، للتحذير من أن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية التي دخلت شهرها الرابع، قد “تنتشر”.