دراسة حديثة تحذر استمرار تصعيد الحوثيين في البحر الأحمر وتكشف عن أبرز الدول المتضررة

الثلاثاء 09 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- خاص

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كشفت دراسة حديثة عن التداعيات الاقتصادية والمالية الفادحة جراء استمرار تصعيد الحوثيين في البحر الأحمر واضطرار شركات الشحن التجاري البحري الدولية إلى تغيير مسار السفن التابعة عبر رأس الرجاء الصالح لتجنب التعرض لهجمات ميلشيا الحوثي في جنوب البحر الأحمر.

وتوقعت الدراسة التي نشرتها مجلة "فورتشن" – واطلع عليها مأرب برس- أن تتكبد العديد من الدول المتضررة من تهديدات الحوثيين لسلامة الملاحة البحرية الدولية في البجر الأحمر ومضيق باب المندب خسائر فادحة مشيرة الى أن الهند ستشهد انخفاضًا بنحو 30 مليار دولار من إجمالي صادراتها في السنة المالية الحالية وذلك استنادا الى التقييم الأولي، الذي أجراه مركز البحوث والمعلومات للدول النامية، ومقره العاصمة الهندية "نيودلهي" والذي خلص الى أن الهند ستشهد انخفاضاً بنسبة 6.7% في الصادرات، مقارنة بإجمالي 451 مليار دولار في العام المالي الماضي.

وأكدت الدراسة أن من مصر تعد من اكثر الدول العربية المتضررة من تصعيد الحوثيين في البحر الأحمر حيث طرأ انخفاض في عدد السفن التي تمر عبر قناة السويس بنحو 44% مقارنة بمتوسط ​​النصف الأول من ديسمبر، وفقا لشركة كلاركسون لخدمات الأبحاث المحدودة، وهي وحدة تابعة لأكبر وسيط سفن في العالم. وقالوا إن السفن التي تبلغ حمولتها الإجمالية حوالي 2.5 مليون طن مرت خلال الأسبوع المنتهي في 3 يناير، مقارنة بحوالي 4 ملايين طن في بداية الشهر الماضي.

ولفتت الدراسة إلى أن السعر الفوري لشحن البضائع في حاوية بطول 40 قدمًا من آسيا إلى شمال أوروبا تبلغ كلفتة الأن 4000 دولار، وهو ما يمثل قفزة بنسبة 173٪ عما كان عليه قبل بدء عمليات التحويل في منتصف ديسمبر، حسبما اكد موقع Freightos.com، وهو منصة حجز ودفع البضائع، يوم الأربعاء. ارتفعت الأسعار من آسيا إلى الساحل الشرقي لأمريكا الشمالية بنسبة 55٪ لتصل إلى 3900 دولار للحاوية التي يبلغ طولها 40 قدم وانه ارتفاع أسعار الشحن والتأمين العالمية، والمخاطر الصعودية المحتملة على النفط والتجارة العالمية، وعودة ظهور سلسلة التوريد المحتملة، سيؤدي بالضرورة إلى زيادة التكلفة وضغوط التضخم".