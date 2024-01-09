مصادر قانونية لـ مأرب برس : نتنياهو وأعضاء مجلس الحرب الإسرائيلي يواجهون سابقة تاريخية بالمثول كمجرمي حرب في لاهاي

الثلاثاء 09 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-خاص

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تصدرت جنوب افريقيا المشهد الدولي كأول دولة تقدم دعوى قضائية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي وهو ما يشدد الضغط الدولي على الاحتلال الإسرائيلي لوقف العدوان المستمر على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والذي أسفر حتى الآن عن استشهاد أكثر من 23 ألف فلسطيني، بينهم آلاف الأطفال.

وأكدت مصادر قانونية لـ"مأرب برس" أن هناك إمكانية كبيرة في نجاح الدعوى القضائية المقدمة من جنوب افريقيا إلى المحكمة يوم 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي في استصدار احكام غير مسبوقة ضد إسرائيل ومجرمي الحرب من قياداتها مشيرة الى أن يعزز فرص كسب جنوب افريقيا للدعوى المقدمة كون البناء القانوني المحكم والأدلة التي فندت في ملف الدعوى المكونة من 84 صفحة تتضمن شرحا قانونيا للأدلة المرفقة الوحشية التي تُرتكب في غزة كما ارفق في الدعوى طلبا عاجلا لهيئة المحكمة باستصدار حكما سريعا يدين "إسرائيل يخرق التزاماتها بموجب القانون الدولي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي".

ولفتت المصادر إلى أن الحكومة الإسرائيلية تواجه تهما معززة بالأدلة الدامغة أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، من خلال القيام بأفعال محددة بقصد تدمير الفلسطينيين كمجموعة قومية وعنصرية وإثنية"، مما يشكل انتهاكا للاتفاقية المتعلقة بالإبادة الجماعية منوهة بانه وبموجب القانون الدولي سيكون المسئولين في الحكومة الإسرائيلية المتورطين في ارتكاب جرائم حرب بموجب الاتهامات الموثقة في الدعوى القضائية ملزمين بالمثول أمام المحكمة الدولية المختصة بفض النزاعات بين الدول وفي حال الإدانة فانه ستصدر احكاما ملزمة بتعقب واعتقال المتورطين على غرار الحكم الذي أصدرته المحكمة في حق الرئيس السوداني السابق "عمر حسن البشير" وهو ما اضطره الى عدم مغادرة السودان لتجنب التعرض للاعتقال والاحكام الصادرة من المحكمة ضد قادة "صربيا" المتورطين في جرائم الإبادة العرقية ضد مسلمي "كوسوفو" والذين تم اعتقالهم واقتيادهم للمثول أمام المحكمة وصدرت ضدهم احكاما مشددة .

وأكدت المصادر أن محكمة العدل الدولية أعلنت بشكل صريح بعد اشعارها جنوب افريقيا بقبول نظر الدعوى المقدمة ضد إسرائيل بأن اصدار قرار عاجل بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة سيمثل أولوية لديها ولكنها لم تحدد جدولا زمنيا.

لائحة اتهامات جنوب أفريقيا لإسرائيل!

-ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة، مخالفةً "اتفاقية الإبادة الجماعية" لعام 1948، التي تعرّف الإبادة الجماعية بأنها "أفعال ترتكب بنية تدمير، جزئي أو كلي، لمجموعة وطنية أو عرقية أو دينية أو طائفية".

-ارتكاب أفعال إبادية تشمل قتل الفلسطينيين في غزة بأعداد كبيرة، خاصة الأطفال، وتدمير منازلهم، وطردهم وتشريدهم، وفرض حصار على الموارد الأساسية.

-فرض إجراءات تمنع ولادة الفلسطينيين، عبر تدمير الخدمات الصحية الأساسية الضرورية لبقاء النساء الحوامل والأطفال.

-المسؤولية عن التحريض على الإبادة والامتناع عن محاكمة المحرضين، مشيرة بشكل خاص إلى التصريحات التي جاءت من المسؤولين الإسرائيليين خلال الحرب، والتي سعت إلى تبرير القتل والتدمير في غزة.