إيران تحتجز سفينة تجارية

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شهدت المياه الإقليمية العراقية حادثاً بحرياً، على وقع التصعيد الإقليمي جراء الحرب الستمرة على قطاع غزة مذ 3 أشهر.
وقالت العربية/الحدث اليوم الثلاثاء أن إيران احتجزت سفينة تجارية ترفع علم تنزانيا داخل المياه العراقية.
وأوضحت أن 5 زوارق حربية إيرانية اعترضت السفينة عند دخولها المياه العراقية وتم رفع العلم الإيراني عليها.