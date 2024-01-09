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إيران تحتجز سفينة تجارية

الثلاثاء 09 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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شهدت المياه الإقليمية العراقية حادثاً بحرياً، على وقع التصعيد الإقليمي جراء الحرب الستمرة على قطاع غزة مذ 3 أشهر.

وقالت العربية/الحدث اليوم الثلاثاء أن إيران احتجزت سفينة تجارية ترفع علم تنزانيا داخل المياه العراقية.

وأوضحت أن 5 زوارق حربية إيرانية اعترضت السفينة عند دخولها المياه العراقية وتم رفع العلم الإيراني عليها.

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