طيران اردني يقصف في الداخل السوري وحزب الله متورط بلينكن يبحث مع الأمير محمد بن سلمان ردع الحوثيين إيران تحتجز سفينة تجارية الجيش الوطني يكشف عن استحداثات حوثية جديدة في البحر الأحمر وتحركات شمال المخا وجنوب الحديدة 4 محافظات يمنية تعلن تأسيس كيان جديد لها وتحدد أهدافه وما الذي تسعى اليه وما هي الخطوة القادمة؟.. بيان ارتفاع في حوداث إطلاق النار بأمريكا ل 42 ألف قتيل كشف هوية مستهدف منشأة نطنز النووية الإيرانية الطيران الحربي الإسرائيلي يقصف كفركلا جنوب لبنان تفاصيل انفجار في ولاية تكساس الأميركية وإصابة 21 سيارة تصطدم بالبوابة الخارجية للبيت الأبيض ومصادر تكشف التفاصيل
أعلنت قوات الجيش الوطني إنها رصدت زوارق حوثية مفخخة تستعد جماعة الحوثي لاستخدامها في مهاجمة السفن التجارية جنوب البحر الأحمر.
وأفاد بيان الجيش، في محور الحديدة، إن الحوثيين استحدثوا قناتي مياه من سواحل البحر إلى عمق المزارع في جنوب الحديدة لاستخدامها في مهاجمة السفن بزوارق مفخخة.
وأكدت أن وحدات الاستطلاع رصدت قيام الحوثيين بإدخال زوارق يعتقد أنها مفخخة إلى هاتين القناتين في شمال ميناء المخا تمهيدا لمهاجمة السفن.
ووزع الإعلام العسكري صورا جوية أظهرت آليات حوثية تقوم بحفر قناتين يبلغ طولهما 210 أمتار وبعرض 20 مترا، وعمق 10 أمتار، وتمتد من البحر إلى وسط مزارع النخيل الكثيفة، مع فرض سياج أمني عليهما.
وامس أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقيها تقريرا عن اقتراب زورقين صغيرين من سفينة تجارية في البحر الأحمر.
وقالت الهيئة إن الزورقين اقتربا من السفينة على بعد قرابة خمسين ميلا بحريا جنوب شرقي ميناء المخا.
وأضافت الهيئة أنه لم يتم رؤية أسلحة وتم الإبلاغ عن سلامة السفينة وطاقمها.