الجيش الوطني يكشف عن استحداثات حوثية جديدة في البحر الأحمر وتحركات شمال المخا وجنوب الحديدة

الثلاثاء 09 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلنت قوات الجيش الوطني إنها رصدت زوارق حوثية مفخخة تستعد جماعة الحوثي لاستخدامها في مهاجمة السفن التجارية جنوب البحر الأحمر.

وأفاد بيان الجيش، في محور الحديدة، إن الحوثيين استحدثوا قناتي مياه من سواحل البحر إلى عمق المزارع في جنوب الحديدة لاستخدامها في مهاجمة السفن بزوارق مفخخة.

وأكدت أن وحدات الاستطلاع رصدت قيام الحوثيين بإدخال زوارق يعتقد أنها مفخخة إلى هاتين القناتين في شمال ميناء المخا تمهيدا لمهاجمة السفن.

ووزع الإعلام العسكري صورا جوية أظهرت آليات حوثية تقوم بحفر قناتين يبلغ طولهما 210 أمتار وبعرض 20 مترا، وعمق 10 أمتار، وتمتد من البحر إلى وسط مزارع النخيل الكثيفة، مع فرض سياج أمني عليهما.

وامس أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقيها تقريرا عن اقتراب زورقين صغيرين من سفينة تجارية في البحر الأحمر.

وقالت الهيئة إن الزورقين اقتربا من السفينة على بعد قرابة خمسين ميلا بحريا جنوب شرقي ميناء المخا.

وأضافت الهيئة أنه لم يتم رؤية أسلحة وتم الإبلاغ عن سلامة السفينة وطاقمها.