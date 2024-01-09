ارتفاع في حوداث إطلاق النار بأمريكا ل 42 ألف قتيل

الثلاثاء 09 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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شهدت الولايات المتحدة الأمريكية ارتفاعاً في حوادث إطلاق النار الجماعي خلال عام 2023، مقارنة بالعام السابق.

وذكر موقع "أرشيف العنف المسلح (GVA) أن عدد حوادث إطلاق النار الجماعي زادت العام الماضي، وبلغت 657 حادثة على الأقل، مقارنة بعام 2022 والتي بلغت 646.

ووفق معطيات الموقع، فإنّ 42 ألفاً و988 شخصاً فقدوا أرواحهم، وأصيب 36 ألفاً و366 شخصاً في حصيلة الهجمات المسلحة التي وقعت بالولايات المتحدة عام 2023.

ولفت الموقع إلى أنه اعتمد على أكثر من 7 آلاف مصدر لتوثيق هذه المعطيات، مشيراً إلى أن عدد رجال الشرطة الذين قتلوا العام الماضي بسبب حوادث إطلاق النار بلغ