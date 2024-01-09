الطيران الحربي الإسرائيلي يقصف كفركلا جنوب لبنان

الثلاثاء 09 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أفادت «الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام» اليوم (الثلاثاء) بأن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف بلدة كفركلا في الجنوب.

وقالت الوكالة إن الطيران الإسرائيلي حلق خلال الليل وحتى الصباح فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولا إلى مشارف مدينة صور، وبعمق وصل إلى فوق مجرى نهر الليطاني.

وأضافت أن ذلك تم بالتزامن مع إطلاق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق في قضاءي صور وبنت جبيل.

ومنذ اندلاع الحرب بين «حماس» وإسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية تبادلا يوميا للقصف بين «حزب الله» والجيش الإسرائيلي.

ويعلن الحزب استهداف مواقع ونقاط عسكرية إسرائيلية «إسناداً» لغزة، بينما يردّ الجيش بقصف جوي ومدفعي يقول إنه يستهدف «بنى تحتية» للحزب وتحركات مقاتلين.

لكنّ الخشية من توسّع نطاق الحرب تصاعدت بعد اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» صالح العاروري مع ستة آخرين الثلاثاء بضربة جوية في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل «حزب الله».

وقالت السلطات اللبنانية و«حزب الله» و«حماس» وواشنطن إن إسرائيل نفذت العملية، فيما لم تعلق إسرائيل.

ومنذ بدء التصعيد عبر الحدود، قتل 182 شخصا في لبنان، بينهم 136 عنصرا من الحزب، وفق حصيلة جمعتها وكالة (الصحافة الفرنسية).

وأحصى الجيش الإسرائيلي من جهته مقتل 14 شخصاً بينهم تسعة عسكريين