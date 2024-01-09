تفاصيل ​انفجار في ولاية تكساس الأميركية وإصابة 21

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قالت إدارة الإطفاء بمدينة فورت وورث في ولاية تكساس الأميركية إن 21 شخصاً على الأقل أصيبوا، أمس الاثنين، عقب انفجار نجم فيما يبدو عن تسرب غاز بفندق «ساندمان» بوسط المدينة.
ولم يلق أحد حتفه في الانفجار وتُجري السلطات تحقيقاً في أسباب وقوعه، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وأظهرت لقطات مصورة من مكان الحادث أنقاضاً في أحد شوارع فورت وورث بين مبنيين ومسعفين في موقع الحادث. وقال كريغ تروغاسيك، المتحدث باسم إدارة الإطفاء في فورت وورث، إن المسعفين أنقذوا العديد من الأشخاص المحاصرين في قبو الفندق.
وأضاف تروغاسيك أن أحد المصابين حالته حرجة، وأربعة آخرين في حالة خطيرة لكن إصاباتهم ليست مهددة للحياة، بينما كانت إصابات الباقين طفيفة. وقال تروغاسيك إن 26 غرفة من غرف الفندق بها نزلاء.
وأضاف أن أعمال البناء كانت جارية في المبنى في ذلك الوقت، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان لذلك أي دور في الانفجار