أسعار النفط تعمق خسائرها مع زيادة إمدادات المعروض من إنتاج أوبك

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انخفضت أسعار النفط أكثر من 4% اليوم الاثنين نتيجة خفض شديد في الأسعار من السعودية وزيادة في إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ليطغى تأثير ذلك على مخاوف الإمدادات المرتبطة بتصاعد التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط.
وبحلول الساعة 14:40 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 4.2% أي 3.38 دولار إلى 75.38 دولار للبرميل، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 4.7% أي 3.52 دولار ليصل إلى 70.29 دولار.
وقفز الخامان بأكثر من 2% في الأسبوع الأول من 2024 بعد عودة المستثمرين من العطلة للتركيز على المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط في أعقاب هجمات الحوثيين في اليمن على سفن في البحر الأحمر.
وكشف مسح لرويترز أن إنتاج منظمة "أوبك" زاد 70 ألف برميل يوميا في ديسمبر كانون الأول إلى 27.88 مليون برميل يوميا، وهو ما فاق تأثيره ضغوط ارتفاع الأسعار المرتبطة بمخاوف جيوسياسية.
وأظهر المسح أن الزيادات في العراق وأنغولا ونيجيريا عوضت التخفيضات المستمرة من جانب السعودية وأعضاء آخرين في تحالف أوبك+ الأوسع.
ودفعت زيادة الإمدادات والمنافسة من منتجين منافسين السعودية، أمس الأحد، إلى خفض سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف تسليم فبراير/ شباط إلى آسيا إلى أدنى مستوى في 27 شهرا