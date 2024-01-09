اليوم الأسوأ لجيش الاحتلال في مقتل 9 ضباط إسرائيليين في غزة خلال 24 ساعة

الثلاثاء 09 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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فيما أقرت إسرائيل يوم (الإثنين) بمقتل تسعة من ضباطها في المعارك بقطاع غزة خلال الـ24ساعة الماضية، وصفت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم خسارتها بأنها الأقسى على جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الحرب على قطاع غزة.

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن رقيباً في لواء جفعاتي بالجيش الإسرائيلي مات بسكتة قلبية بعد مقتل جنود تحت إمرته في قطاع غزة، مبينة أن الجيش الإسرائيلي لم يعترف بوفاة الرقيب الذي تم تسريحه من الخدمة الاحتياطية بالجيش، لكن مقربين منه أكدوا أن وفاته ناجمة عن عدم قدرته على تحمل ما رآه في غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن تسعة ضباط وجنود قتلوا وأصيب آخرون في هجومين منفصلين خلال معارك بقطاع غزة في الـ24 ساعة الماضية، مشيراً إلى أن أحد الهجومين كان انفجار ذخيرة بشاحنة، ما أدى إلى مقتل وإصابة جنود، أما الآخر فنتج عن قصف مبنى يوجد فيه جنود جنوبي القطاع.

وارتفع عدد الجرحى من جنود وضباط الاحتلال إلى 1,042 جريحاً منذ بدء هجومه البري على غزة يوم 27 أكتوبر منهم 228 جروحهم خطيرة، في حين بلغ العدد الإجمالي 2,438 جريحاً منذ اندلاع الحرب يوم 7 من الشهر نفسه، وبحسب الإحصائيات المعترف بها فإن عدد القتلى من الجنود والضباط الإسرائيليين ارتفع إلى 510 منذ بدء الحرب، منهم نحو 180 منذ بدء الهجوم البري.

وفي السياق ذاته، ذكرت الهيئة الطبية في جيش الاحتلال الإسرائيلي إن 9 آلاف جندي تلقوا علاجاً نفسياً منذ بداية الحرب على قطاع غزة، مبينة أن ربع الجنود الذين تلقوا العلاج النفسي لم يعودوا إلى القتال في غزة.

ويرى مراقبون أن إسرائيل في ورطة وأن المجتمع الدولي بات يبحث عن طريقة لإنقاذها من وحل غزة الذي غرقت فيه ولم تستطع الخروج خصوصاً في ظل استمرار الفصائل في قصف مدن إسرائيلية بالصواريخ من داخل قطاع غزة، وهو تأكيد على فشل إسرائيل عسكرياً.

غير أن مسؤولاً أمريكياً رفيعاً يرافق وزير الخارجية أنتوني بلينكن في رحلته لإسرائيل قال في تصريح لشبكة «إن بي سي» إن الوزير سيبلغ الإسرائيليين بضرورة إنهاء الحملة العسكرية في أقرب وقت ممكن.

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت قالا خلال اجتماع مع كتلة حزبهما الليكود إن الحرب لم تقترب من نهايتها في غزة والجبهة الشمالية، وستستمر لأشهر طويلة