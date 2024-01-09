سعر بيتكوين يتجاوز 47 ألف دولار لأول مرة منذ مارس 2022

الثلاثاء 09 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أظهرت البيانات الواردة من منصة Coindesk للعملات الرقمية، ارتفاع سعر البيتكوين خلال جلسة تداول الاثنين فوق 47 ألف دولار للمرة الأولى منذ 30 مارس 2022. واعتبارا من الساعة 10:59 مساء بتوقيت موسكو، ارتفعت قيمة البيتكوين بنسبة 6.33%، لتصل إلى 47,054 دولارا.

وفي وقت سابق أفيد أن قيمة البيتكوين خلال جلسة التداول ارتفعت فوق 46 ألف دولار للمرة الأولى منذ 4 أبريل 2022، واعتبارا من الساعة 21:48 بتوقيت موسكو، ارتفعت قيمته بنسبة 5.83%، لتصل إلى 46,769 دولارا، وبحلول الساعة 21:54 بتوقيت موسكو، استمرت سعر عملة البيتكوين في الارتفاع وبلغ 46,887 دولارا مسجلا نسبة ارتفاع بلغت 6.23%.

والبيتكوين هو نظام لامركزي للعملة المشفرة التي تحمل الاسم نفسه استنادا إلى تقنية "بلوك تشين"، والتي يمكن "استخراجها" (إصدارها) من قبل أي مستخدم مشارك في النظام، للقيام بذلك تحتاج إلى إنشاء كتل نظام جديدة