كأس ملك إسبانيا.. ريال مدريد يصطدم بأتلتيكو في ثمن النهائي

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جرت مساء الاثنين، عملية سحب قرعة الدور ثمن النهائي لكأس ملك إسبانيا لكرة القدم، وأفرزت عن مواجهة قوية بين ريال مدريد ومنافسه أتلتيكو مدريد في دربي عاصمي جديد.
وسيجدّد رجال المدرّب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المنافسة مع “الروخيبلانكوس” بعد المواجهة المرتقبة هذا الأسبوع في المملكة العربية السعودية في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.
وستكون مواجهة برشلونة أكثر سهولة مع فريق أونيونيستا سلامنكا، الذي أقصى فياريال بركلات الترجيح، علما أنّه يلعب في دوري الدرجة الثالثة.
وتمّت مكافأة يونيونيستاس دي سالامانكا الذي انتصر على فياريال، باللعب على أرضه ضدّ برشلونة.
ومن المُقرّر أن تُقام مباريات ثُمن النهائي أيام 16 و17 و18 جانفي الجاري، بينما تدور لقاءات ربع النهائي يوم 24 جانفي. وستقام لقاءات نصف النهائي في فيفري المقبل، إذ ستقام مباريات الذهاب يوم 7 والإياب يوم 28.
وستقام المباراة النهائية يوم 6 أفريل المقبل. وفي ما يلي برنامج الدور ثمن النهائي: يونيونيستاس سالامانكا – نادي برشلونة تينيريفي – مايوركا خيتافي – إشبيلية أوساسونا – ريال سوسيداد فالنسيا – سيلتا فيغو أتلتيك بلباو – ألافيس جيرون- رايوفايكانو أتلتيكو مدريد – ريال مدريد.