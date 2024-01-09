تعرف على الدولة التي التحقت بجنوب إفريقيا في مقاضاة إسرائيل

الثلاثاء 09 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أعلنت وزارة الخارجية البوليفية تأييدها للدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل على جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وأشادت بوليفيا بالخطوة التي اتخذتها جنوب إفريقيا بهذا الصدد بموجب التزامها باتفاقية الإبادة الجماعية، معتبرة إياها خطوة تاريخية في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، مؤكدة ضرورة دعم هذه المبادرة من قبل المجتمع الدولي.

ولفتت الوزارة إلى أن بوليفيا بالشراكة مع جنوب إفريقيا وبنغلادش وجزر القمر وجيبوتي تقدمت في الـ17 من نوفمبر الماضي بدعوى إلى محكمة الجنايات الدولية للتحقيق حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وتعتبر جيبوتي وجزر القمر الدولتان العربيتان الوحيدتان المشاركتين في الدعوى ضد إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية. ولم تعلن باقي الدول العربية أعضاء محكمة العدل الدولية، ومن بينها تونس، الانضمام إلى هذه المحاكمة التاريخية.

وتعتبر بوليفيا أول دولة في أمريكا اللاتينية تعلن تأييدها دعوى جنوب أفريقيا. وأمس الأحد، أكد متحدث باسم الخارجية الإسرائيلية نية إسرائيل إرسال القاضي السابق في المحكمة العليا الإسرائيلية، أهارون باراك، للمشاركة في جلسة الاستماع أمام محكمة العدل الدولية التي ستنظر في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.

وكانت جنوب أفريقيا قدمت دعوى ضد إسرائيل أمام أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، حيث اتهمتها بارتكاب جرائم إبادة جماعية، وحددت المحكمة تاريخي 11 و12 جانفي الجاري لعقد جلسات الاستماع.

ونفت إسرائيل الاتهامات التي وجهتها جنوب أفريقيا، وزعمت أن حركة حماس هي المسؤولة الوحيدة عن معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة، بارتكابها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تشن القوات الإسرائيلية حربا مستمرة على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 22 ألفا و835 فلسطينيا، وإصابة 58 ألفا و416 آخرين، معظمهم أطفال ونساء.

وتسببت هذه الحرب في تدمير هائل للبنية التحتية، وخلفت كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لتقارير فلسطينية ودولية. المصدر: وكالات