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واشنطن توجه تهديداً مباشراً للمليشيات بشأن التصعيد في البحر الأحمر :نفضل أن يستوعب الحوثيون الرسالة

الثلاثاء 09 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات
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أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الإثنين، وجود عواقب ستطال الحوثيين جراء هجماتهم في البحر الأحمر.

 

وقال بلينكن للصحفيين في السعودية على هامش زيارته للمنطقة، إن المجتمع الدولي يواجه تحدياً بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، مشيرا إلى أن قانون حرية الملاحة على المحك.

 

وأضاف: "ستكون هناك عواقب ونفضل أن يستوعب الحوثيون الرسالة ويوقفوا الهجمات" وفق رويترز.

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