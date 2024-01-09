ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي في غزة الى أكثر من 23 ألف شهيد

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 23 ألفا و84 شهيدا، إضافة إلى 58926 مصابا.
وقال المصدر نفسه الاثنين 8 جانفي، إن الاحتلال ارتكب 17 مجزرة خلال آخر 24 ساعة راح ضحيتها 249 شهيدا و510 جرحى.
كما أطلقت السلطات الصحية في القطاع نداء استغاثة بسبب فقدان مستشفيات القطاع قدراتها على استيعاب العدد الكبير من المصابين، في كل الأقسام بما فيها العناية المركزة. وقال المتحدث باسم الصحة في غزة: “اكتظاظ كبير في مستشفيات جنوب غزة ومئات الجرحى يفترشون الأرض في الممرات والساحات”.
أما ميدانيا، يتواصل القتال في مناطق مختلفة من القطاع، حيث أكّدت سرايا القدس أنها تخوض اشتباكات ضارية مع العدو الصهيوني بالأسلحة الرشاشة وقذائف RPG في محاور التوغل بخان يونس.
من جهته، أعلن جيش الاحتلال إصابة 19 عسكريا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في المعارك الدائرة في غزة.