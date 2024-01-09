مصرع 9 ضباط وجنود إسرائيليين في هجومين منفصلين خلال آخر 24 ساعة

الثلاثاء 09 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاثنين 8 جانفي، إنّ “هذا اليوم هو أحد الأيام القاسية التي يخوضها الجيش الإسرائيلي في غزة، إن لم يكن الأقسى”، وفق وصفها. وأفادت عن مصرع 9 ضباط وجنود وإصابة آخرين في هجومين منفصلين، خلال معارك قطاع غزة في إخر 24 ساعة.

وأشارت إلى أنّ أحد الهجومين أدّى إلى انفجار ذخيرة بشاحنة أسفر عن مقتل وإصابة جنود، والآخر قصفَ مبنى فيه جنود.

وتعبيرا عن مدى قساوة هذا اليوم بالنسبة إلى “جيش” الاحتلال، في معاركه مع المقاومة في غزة، قالت وسائل الإعلام العبرية: “إنّه يوم صعب جدا في قطاع غزة.. صلّوا لسلامة جنود الجيش وقوات الأمن”.

وقبل يومين، تحدّثت وسائل إعلام عن توقّع وزارة أمن الاحتلال إصابة نحو 12500 جندي إسرائيلي بإعاقات دائمة من جراء الحرب على غزة. واليوم، كشفت الهيئة الطبية في جيش الاحتلال، أنّ نحو 9 آلاف جندي تلقّوا العلاج منذ السابع من أكتوبر ولم يعودوا إلى ساحة المعركة في غزة.

وفي هذا السياق، قالت صحيفة “معاريف” العبرية: “لقد مرّت ثلاثة أشهر على اندلاع الحرب، ويتم الآن الكشف عن بيانات جزئية عن إصابات الجنود”، مشيرةً إلى أنّ “هناك ما يقرب من 3221 جنديّا جريحا منذ بداية الحرب، من بينهم جرحى احتاجوا إلى العلاج في منطقة القتال ولم يتمّ نقلهم إلى المستشفيات، ومن بينهم نحو 2335 جنديّا دخلوا المستشفى، من ضمنهم 155 أصيبوا في العيون و298 جراء إصابات سمعية”. وكالات