9000 جندي إسرائيلي مصابين باضطرابات نفسية ...تفاصيل

الثلاثاء 09 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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أعلنت الهيئة الطبية في جيش الاحتلال، اليوم الاثنين 8 جوان، أنّ 9000 جندي تلقّوا علاجا نفسيّا منذ بداية الحرب.

ووفق موقع “والا” العبري، فإنّ “البيانات تظهر أنّه خلال الحرب وصل إلى مركز تأهيل الجبهة الداخلية بالجيش الإسرائيلي ما بين 900 و1000جندي، لم تتحسّن حالتهم النفسية في الميدان واحتاجوا إلى علاج إضافي”. وقال الموقع العبري إنّ “أعراض صدمة المعركة ظهرت على ما لا يقلّ عن 1600 جندي إسرائيلي منذ بدء المناورات البرية في قطاع غزة قبل نحو شهرين”.

وأضاف: “حسب البيانات، فإنّ 76% من الجنود عادوا إلى القتال بعد العلاج الأوّلي، من قبل جنود في الميدان أو من قبل ضباط الصحة العقلية الملحقين بالوحدات والموجودين باستمرار قرب مناطق القتال”.

وحسب المعطيات التي حصل عليها الموقع، “تمّ تسريح نحو 250 جنديّا من الخدمة بسبب استمرار أعراض صدمة المعركة خلال الحرب”. وكالات