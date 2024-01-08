تدشين اعمال إعادة تأهيل 79 مدرسة في مأرب

الإثنين 08 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_وكالات

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دشن نائب وزير التربية والتعليم الدكتور علي العباب، الاثنين، ومعه وكيل محافظة مأرب للشؤون الإدارية عبدالله الباكري، في مديرية الوادي، اعمال التنفيذ لترميم واعادة تأهيل 79 مدرسة متضررة في المديرية ضمن مشروع(استعادة التعليم والتعلم)، الممول من البنك الدولي بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” عبر مشروع الأشغال العامة.

وأكد العباب والباكري، على أهمية المشروع الذي يعتبر اضافة للعملية التعليمية بالمحافظة..مشرين الى ان قطاع التعليم تعرض لاستهداف ممنهج وخسائر كبيرة من قبل مليشيات الحوثي الارهابية من خلال تدمير وتفجير المدارس واحتلال بعضها، ومصادرة رواتب المعلمين، وتغيير المناهج، وفرض رسوم باهضة على اولياء الامور واتاوات متواصلة، بما يحقق حلمها في تجهيل الاجيال والسيطرة على عقولهم وقبول سيطرتها عليهم وتغيير هويتهم الوطنية والعقدية والقيمية والاخلاقية والحاقها بالمشروع الفارسي