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القوات الأمريكية تقول إنها أسقطت طائرة مسيرة بالمياه الدولية بالبحر الأحمر

الإثنين 08 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة
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قالت القيادة الوسطى الأمريكية، إنها أسقطت مسيرة بالمياه الدولية بالبحر الأحمر انطلقت من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

وذكرت القيادة الوسطى الأمريكية، في بيان لها نشرته اليوم، إن في 6 يناير الجاري تم إسقاط مركبة جوية بدون طيار، انطلقت من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن والمدعومه من ايران.

وأضافت أنه جرى إسقاطها بواسطه يو اس اس لابون (دي دي چی 59) في المياه الدولية بجنوب البحر الاحمر بالقرب من سفن تجاريه متعدده. وأشارت إلى أنه لم يتم الابلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.  

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