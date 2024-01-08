توقيع مذكرات تفاهم لتأهيل عدد ثلاثة ألف مستهدف لسوق العمل بمأرب

الإثنين 08 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

عدد القراءات 200

وقع في محافظة مأرب مذكرات تفاهم لإطلاق مشروع ( بناء الشبابي) لتأهيل عدد ثلاثة ألف مستهدف لسوق العمل في ثلاث عشر تخصص بمختلف شهادة الدبلوم المعتمدة.

يأتي هذا المشروع ضمن رؤية وزارة الشباب والرياضة التي يتبناها معالي الوزير كما أنها تأتي تلبية لتوجيهات القيادة العليا واستجابة لتوجيهات عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة في بناء قدرات فئآت المجتمع المختلفة وبرعاية وإشراف معالي وزير الشباب والرياضة الأستاذ نايف البكري، وإدارة الهيئة العالمية للإغاثة والتنمية ( أنصر) تم اليوم توقيع مذكرات التفاهم.

مما يجدر الإشارة إليه أن المشروع يقدم ثلاثة عشر تخصص مختلف يلبي الإحتياج ويرفد سوق العمل بعدد كبير من الكفاءآت يتخرجون من عدد من المؤسسات التعليمية المهتمة ببناء القدرات ( مركز الإستشارات جامعة العلوم والتكنولوجيا _ أكاديمية بروداكتس _أكاديمية ديفرنت _أكاديمية رائدون) بينما يستمر المشروع عام كامل وسيكون الإطلاق الرسمي للمشروع يوم الثلاثاء 2024/1/16.