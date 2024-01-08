تمهيدا لتشغيلها.. فريق رئاسي يتفقد محطة الطاقة الشمسية في عدن

الإثنين 08 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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قام فريق مراقبة و متابعة المشاريع بتكليف من نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن أبو زرعة المحرمي صباح اليوم الإثنين، يزيارة ميدانية إلى موقع محطة الطاقة الشمسية، في منطقة بئر أحمد بالعاصمة المؤقتة عدن .

و استمع فريق متابعة المشاريع بمكتب النائب المحرمي، من مندوب الشركة الاستشارية النمساوية التي تتولى تنفيذ المشروع السيد ديفيد، و مديري موقع المشروع المهندس منير الأروني، والمهندس سامي الغوري المدير التنفيذي للمشروع، إلى شرح مفصل حول مراحل الإنجاز، والصعوبات التي ترافق سير عمل المشروع.

وأكد مدير موقع المشروع المهندس منير الأروني، الانتهاء من مراحل التركيبات الأساسية للهيكل المعدني للخلايا الشمسية، وكايبلات الكهرباء، وبدء مرحلة الفحوصات الخاصة بالمحطة، مشيراً إلى إنهاء كافة الأعمال الخاصة بالتركيبات نهاية يناير الجاري.

وأكد على أن جميع الأعمال تتم على مستوى عالٍ من السيطرة النوعية، بالتنسيق مع الاستشاري المشرف على المشروع بالإضافة إلى مراعاة معايير السلامة المهنية. من جانبه، كشف المدير التنفيذي للمشروع م.

سامي الغوري، تأخر وصول بعض المحولات والأجهزة إلى ميناء عدن كانت من المقرر أن تصل في ديسمبر الماضي إلى نهاية يناير الجاري، وذلك بفعل التهديدات الحوثية الأخيرة التي طالت حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

وأوضح الغوري أن المشروع تضمن مرحلة الدراسات والتصاميم، ثم أعمال تركيبات والتوريد، تليها أعمال الفحوصات فالتجهيز للتسليم النهائي، منوهاً بأن مرحلة التركيبات وتسليم القواعد الخرسانية من المقرر أن تنتهي في 24 يناير الجاري، ومدة المرحلة الثالثة تستغرق 45 يوماً من بدء العمل.

وقام فريق المراقبة بمكتب النائب المحرّمي، بجولة في موقع المحطة التي تقام على مساحة إجمالية تبلغ 1.6 مليون متر مربع، مبدياً ارتياحه لما شهده من وتيرة عالية في العمل وتركيب الألواح الضوئية عقب إنجاز أعمال الأساسات والصبيات الخاصة بالألواح والمحطات التحويلية.