أمن عدن يضبط شحنة أدوية وسجائر ومبيدات مهربة في البريقة

الإثنين 08 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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تمكنت شرطة الشعب، اليوم من ضبط شحنة أدوية وسجائر ومبيدات مهربة، وشمة حوت في أحد الأحواش بمنطقة بئر احمد في مديرية البريقة.

وقال مدير شرطة الشعب، العقيد عبيد صالح محسن ” عقب تحريات أمنية واسعة قمنا بمداهمة أحد الاحواش التابعة للمهربين في منطقة بئر أحمد”, مضيفا أنهم ضبطوا سبعة عشر كرتون (شمة الحوت)، وخمسة كرتون معسل، ومائة وسبعة وسبعين كرتون من المبيدات، وثلاثون كرتون سجائر وادوية متنوعة، و شاحنة صغيرة.

وأشار مدير الشرطة أن الأجهزة الأمنية رصدت تحركات المتهمين حيث حاولوا الفرار ليتم القبض عليهم في نقطة مصنع الحديد بمنطقة الوهط في محافظة لحج.

وأكد العقيد عبيد أن شرطة الشعب تواصل جهودها من أجل استكمال إجراءات القضية وتحويلها للجهات المختصة مع محاضر ضبط المهربات، ليتم عقابهم وفقًا للنظام والقانون.