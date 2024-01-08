منظمة الهجرة : 21 أسرة يمنية نزحت من مناطقها إلى مأرب وتعز

الإثنين 08 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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ذكرت منظمة الهجرة الدولية، اليوم الاثنين، بأن 21 أسرة يمنية نزحت من مناطقها خلال الأسبوع الأول من العام الجاري 2024م.

وقالت المنظمة، في تقرير نشرته الاثنين، إن هذه الأسر تتكون من 126 فرداً، وقد اضطروا إلى الانتقال إلى محافظات مأرب وتعز والمناطق المحررة من محافظة الحديدة بسبب الصراع الدائر في البلاد.

وأشارت المنظمة إلى أن النازحين اليمنيين المسجلين العام الماضي بلغوا نحو 60 ألف فرد، ما يجعلهم بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية.

وفي فترتي الهدنة والتهدئة استمرت عملية التهجير القسري للسكان من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية، التي لا تزال تمارس نفس النهج حتى اليوم.