منظمة الهجرة : 21 أسرة يمنية نزحت من مناطقها إلى مأرب وتعز مليشيا الحوثي تنقل زوارق مفخخة الى قنوات بحرية إستحدثتها بسواحل التحيتا لهذا الغرض تفاصيل تسوية أمريكية قدمتها واشنطن لإيران بخصوص المنطقة برمتها عبر وسيط خليجي مصادر سياسية تكشف لـ مأرب برس حقيقة اقتراب التوقيع على اتفاق السلام بين الشرعية والحوثيين توكل كرمان تحيي موقف دولة جنوب افريقيا التي تلاحق الكيان الإسرائيلي أمام القضاء الدولي بتهم جرائم الابادة قائد قوات الدعم والإسناد لتحالف دعم الشرعية يصل مأرب ويلتقي اللواء العرادة .. وهذا ما بحثاه تقرير دولي : 18 مليون يمني لا يحصلون على المياه الصالحة للشرب.. والحكومة اليمنية تكشف عن خطة استراتيجية لمواجهة العطش مصرع 60 قيادياً وعنصراً حوثياً خلال شهر ديسمبر الماضي أجهزة الامن في أبين تضبط خليه حوثية..أسماء رويترز تكشف حقيقة إقالة وزير الدفاع الأمريكي من منصبه
رصدت وحدات الإستطلاع في القوات المشتركة بمحور الحديدة، تحركات مكثفة لمليشيا الحوثي مستخدمة زوارق مفخخة في قنوات بحرية شقتها المليشيا في سواحل مديرية التحيتا جنوب الحديدة وذلك لاستهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر.
وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة، بأن تحركات المليشيا الحوثية، الساعات الماضية، شملت إدخال زوارق صغيرة يُعتقد أنها مفخخة إلى قناتين بحريتين شقتهما المليشيا في منطقتي الفازة والمجيلس، ضمن مخطط إيران لعسكرة البحر الأحمر وتحويله إلى منطقة نفوذ لبلادها. ولفت الإعلام العسكري، إلى أن طول القناة يبلغ 210 أمتار وبعرض 20 مترًا وعمق 10 أمتار من البحر إلى وسط مزارع النخيل الكثيفة.
وأضاف أن المليشيا نشرت سياجًا أمنيًا يمنع أهالي المنطقتين المشار إليهما من الاقتراب من القناتين، وأحرمتهم من العمل في مزارعهم.
وكانت المليشيا الحوثية حولت أكبر مركز للإنزال السمكي جنوب الحديدة إلى مقر لما تسميها “القوات البحرية”، وأحرمت الصيادين من مزاولة أعمالهم، والدفع بهم وأسرهم إلى رصيف البطالة.
يشار إلى أن وزير الدفاع الإيراني صرح مؤخرًا بأن البحر الأحمر بات منطقة نفوذ لبلاده .