مليشيا الحوثي تنقل زوارق مفخخة الى قنوات بحرية إستحدثتها بسواحل التحيتا لهذا الغرض تفاصيل تسوية أمريكية قدمتها واشنطن لإيران بخصوص المنطقة برمتها عبر وسيط خليجي مصادر سياسية تكشف لـ مأرب برس حقيقة اقتراب التوقيع على اتفاق السلام بين الشرعية والحوثيين توكل كرمان تحيي موقف دولة جنوب افريقيا التي تلاحق الكيان الإسرائيلي أمام القضاء الدولي بتهم جرائم الابادة قائد قوات الدعم والإسناد لتحالف دعم الشرعية يصل مأرب ويلتقي اللواء العرادة .. وهذا ما بحثاه تقرير دولي : 18 مليون يمني لا يحصلون على المياه الصالحة للشرب.. والحكومة اليمنية تكشف عن خطة استراتيجية لمواجهة العطش مصرع 60 قيادياً وعنصراً حوثياً خلال شهر ديسمبر الماضي أجهزة الامن في أبين تضبط خليه حوثية..أسماء رويترز تكشف حقيقة إقالة وزير الدفاع الأمريكي من منصبه غزة تفتك بظهر إسرائيل وتغرقها في بحار الخسائر .
نفت مصادر سياسية مطلعة ان يكون هناك توافق طرأ على تحديد عن السقف الزمني للتوقيع على اتفاقية تمديد الهدنة الإنسانية بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وجماعة الحوثي .
وأكدت المصادر لـ"مأرب برس " أنه تم " تجميد " المفاوضات المتعلقة باستكمال اللمسات الأخيرة على اتفاق الهدنة الإنسانية بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثيين وذلك بسبب استمرار الأخيرة في التصعيد بالبحر الأحمر ومعاودتها عمليات التحشيد والتصعيد العسكري من طرف واحد .
واعتبرت المصادر أن جماعة الحوثي لم تبادر بتنفيذ أي إجراءات لتعزيز الثقة بل تعمدت إعاقة الافراج عن الاسرى والمعتقلين والمختطفين قسريا بموجب صفقة تبادل كان تم التوافق على إنجازها برعاية الصليب الأحمر الدولي والأمم المتحدة.
وكانت قيادات مقربة من زعيم الحوثيين نقلت عنه رفضه التوقيع على اتفاق تمديد الهدنة الإنسانية واشتراطه ان يكون التوقيع مع السعودية وليس مع الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا .