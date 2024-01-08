مصادر سياسية تكشف لـ مأرب برس حقيقة اقتراب التوقيع على اتفاق السلام بين الشرعية والحوثيين

الإثنين 08 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- خاص

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نفت مصادر سياسية مطلعة ان يكون هناك توافق طرأ على تحديد عن السقف الزمني للتوقيع على اتفاقية تمديد الهدنة الإنسانية بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وجماعة الحوثي .

وأكدت المصادر لـ"مأرب برس " أنه تم " تجميد " المفاوضات المتعلقة باستكمال اللمسات الأخيرة على اتفاق الهدنة الإنسانية بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثيين وذلك بسبب استمرار الأخيرة في التصعيد بالبحر الأحمر ومعاودتها عمليات التحشيد والتصعيد العسكري من طرف واحد .

واعتبرت المصادر أن جماعة الحوثي لم تبادر بتنفيذ أي إجراءات لتعزيز الثقة بل تعمدت إعاقة الافراج عن الاسرى والمعتقلين والمختطفين قسريا بموجب صفقة تبادل كان تم التوافق على إنجازها برعاية الصليب الأحمر الدولي والأمم المتحدة.

وكانت قيادات مقربة من زعيم الحوثيين نقلت عنه رفضه التوقيع على اتفاق تمديد الهدنة الإنسانية واشتراطه ان يكون التوقيع مع السعودية وليس مع الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا .